گزارش هفتگی دیده‌بانی بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از ثبت ۳۷ هزار و ۷۳۳ مورد سندرم شبه‌آنفلوانزا و چهار هزار و ۸۲۲ مورد عفونت شدید حاد تنفسی در هفته سوم آبان خبر می‌دهد؛ همچنین موارد ابتلا به اسهال حاد غیرخونی و مسمومیت غذایی در این هفته افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس گزارش کشوری دیده‌بانی بیماری‌های واگیر و مراقبت سندرمیک وزارت بهداشت، در بازه زمانی ۹ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵، تعداد ۳۷ هزار و ۷۳۳ مورد سندرم شبه‌آنفلوانزا در کشور ثبت شده که بیشترین فراوانی را در میان سندرم‌های مورد پایش داشته است. روند هفتگی این بیماری نیز افزایشی گزارش شده است.

همچنین در این مدت چهار هزار و ۸۲۲ مورد عفونت شدید حاد تنفسی به ثبت رسیده که در مقایسه با هفته قبل کاهش داشته است. بررسی روند این بیماری از ابتدای فروردین تا ۱۵ آبان نشان می‌دهد موارد ابتلا در هفته‌های ابتدایی پاییز افزایش یافته و در هفته‌های پایانی مهر و ابتدای آبان به بیشترین میزان رسیده است.

بر اساس این گزارش، چهار هزار و ۷۱۲ مورد اسهال حاد غیرخونی، ۴۸۱ مورد مسمومیت غذایی و ۱۴۰ مورد تب و راش حاد جلدی نیز در هفته سوم آبان ثبت شده است. موارد اسهال حاد غیرخونی و مسمومیت غذایی روند افزایشی داشته، اما موارد تب و راش حاد جلدی کاهش یافته است.

در بخش دیگری از این گزارش، هزار و ۲۰۵ مورد تب طول‌کشیده، هزار و ۲۶۷ مورد بیماری‌های آمیزشی، ۱۴۵ مورد اسهال خونی و ۸۱ مورد زردی حاد گزارش شده است.

همچنین در این بازه زمانی ۸۲ مورد سندرم تب و علائم عصبی، ۹ مورد شوک عفونی، پنج مورد تب و تورم غدد لنفاوی و یک مورد مرگ ناگهانی و غیرمنتظره مشکوک به ثبت رسیده است.

ثبت ۴۲ طغیان بیماری‌های واگیر در یک هفته

آمارهای وزارت بهداشت از ثبت ۳۱۲ مورد بیماری مشمول گزارش فوری و شش هزار و ۱۶۲ مورد بیماری مشمول گزارش غیرفوری در هفته سوم آبان حکایت دارد. در همین مدت، ۴۲ طغیان بیماری‌های واگیر و شش رویداد بهداشتی نیز گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، تعداد موارد حیوان‌گزیدگی در کشور به ۱۰ هزار و ۷۷ مورد رسیده و هزار و ۳۶۲ مورد از سایر بیماری‌های مشترک انسان و حیوان، از جمله بیماری‌های مرتبط با هاری و تب کریمه کنگو نیز به ثبت رسیده است.

گزارش کشوری دیده‌بانی بیماری‌های واگیر و مراقبت سندرمیک به‌صورت هفتگی از سوی گروه تخصصی مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و با همکاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور منتشر می‌شود.