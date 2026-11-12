همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، استان البرز یکپارچه در سوگ و ماتم دخت گرامی پیامبر اکرم(ص) فرو رفته و مردم ولایت‌مدار و ارادتمند اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی، در سوگ بانوی بزرگ اسلام به عزاداری می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، در این ایام، پرچم‌های سیاه بر سردر مساجد، تکایا و معابر شهری برافراشته شده و مجالس عزاداری و سوگواری در نقاط مختلف استان، حال و هوایی فاطمی به شهرها و روستاهای البرز بخشیده است.

مردم مؤمن و سوگوار استان با حضور در مراسم عزاداری، در کنار مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی، یاد و خاطره بانویی را گرامی می‌دارند که زندگی کوتاه اما پربرکتش سرشار از ایمان، بندگی، ایثار، صبر و دفاع از حقیقت بود.

حضرت فاطمه زهرا(س)، دختر پیامبر گرامی اسلام(ص)، همسر امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و مادر امام حسن مجتبی(ع)، امام حسین(ع) و حضرت زینب(س)، جایگاهی بی‌بدیل در تاریخ اسلام دارند. آن حضرت با برخورداری از فضایل اخلاقی و معنوی، الگویی برجسته در بندگی خداوند، همسرداری، تربیت فرزند، ساده‌زیستی، حمایت از محرومان و دفاع از ارزش‌های الهی به شمار می‌روند.

یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی حضرت زهرا(س)، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و دفاع آگاهانه از حق و حقیقت است. آن حضرت با شناخت عمیق از معارف اسلامی و جایگاه امامت و ولایت، در حساس‌ترین مقطع تاریخ اسلام به روشنگری پرداختند و با ایراد خطبه فدکیه، مبانی اعتقادی، جایگاه قرآن و ضرورت پایبندی به تعالیم پیامبر اکرم(ص) را تبیین کردند.

خطبه فدکیه از جمله میراث‌های ارزشمند حضرت زهرا(س) است که در آن، معارف توحیدی، فلسفه احکام الهی، جایگاه رسالت و مسئولیت جامعه اسلامی در پاسداری از ارزش‌های دینی مورد توجه قرار گرفته است.

حضرت فاطمه زهرا(س) در کنار جایگاه والای معنوی و اجتماعی، الگویی برجسته در خانواده و تربیت نسل صالح بودند. تربیت فرزندانی همچون امام حسن(ع)، امام حسین(ع)، حضرت زینب(س) و حضرت ام‌کلثوم(س)، نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل ایشان در پرورش نسلی است که در تاریخ اسلام منشأ تحولات بزرگ شدند.

ساده‌زیستی، همدلی با نیازمندان، انفاق، عبادت و توجه به همسایگان از دیگر جلوه‌های زندگی آن حضرت است؛ ویژگی‌هایی که همچنان می‌تواند راهنمای خانواده‌ها و نسل جوان در زندگی فردی و اجتماعی باشد.

برگزاری مجالس عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) تنها به بیان مصائب و مرثیه‌سرایی محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای شناخت عمیق‌تر سیره و معارف آن حضرت و انتقال آموزه‌های اهل‌بیت(ع) به نسل‌های آینده است.

در این ایام، سخنرانان و کارشناسان مذهبی با تبیین ابعاد شخصیتی و تاریخی زندگی حضرت زهرا(س)، بر ضرورت الگوگیری از سیره ایشان در زمینه‌هایی همچون عفاف، حجاب، عدالت‌خواهی، دفاع از حق، مسئولیت اجتماعی، استحکام خانواده و تربیت نسل مؤمن تأکید می‌کنند.

مردم استان البرز نیز در روزهای فاطمیه با حضور در مجالس سوگواری، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت(ع) ابراز می‌کنند و با برپایی آیین‌های عزاداری، یاد و نام بانوی دو عالم را گرامی می‌دارند.

در این میان، حضور خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان در مراسم مذهبی، جلوه‌ای از پیوند نسل امروز با فرهنگ اهل‌بیت(ع) و انتقال محبت و معرفت فاطمی به نسل‌های آینده است.

سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، یادآور مظلومیت بانویی است که با وجود عمر کوتاه، میراثی ماندگار از ایمان، معرفت، شجاعت، ولایت‌مداری و دفاع از حقیقت برای تاریخ اسلام به یادگار گذاشت.

اکنون در سوگ آن بانوی بزرگ، مردم البرز با چشمانی اشکبار و دل‌هایی آکنده از محبت اهل‌بیت(ع)، بار دیگر با آرمان‌های فاطمی تجدید پیمان می‌کنند؛ آرمان‌هایی که در گذر قرن‌ها همچنان چراغ راه آزادگی، حق‌طلبی و معنویت باقی مانده است.