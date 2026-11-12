دبیر جشنواره ملی فیلم دانشجویی «آینه» از احیای این جشنواره پس از ۱۲ سال وقفه خبر داد و گفت: در بخش اصلی این دوره، ۵۰۶ اثر از ۶۴ دانشگاه سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیرحسین زنده‌دل، دبیر جشنواره ملی فیلم دانشجویی «آینه»، با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به پیشینه این جشنواره گفت: دانشگاه صداوسیما نخستین برگزارکننده جشنواره فیلم دانشجویی بوده و این رویداد از دهه ۷۰ آغاز به کار کرده است. تاکنون شش دوره از جشنواره برگزار شده و آخرین دوره آن در سال ۱۳۹۳ بوده است، اکنون پس از ۱۲ سال وقفه، این جشنواره با حمایت ریاست دانشگاه صداوسیما احیا شده است.

وی هدف از برگزاری مجدد جشنواره را فراهم کردن فضایی برای نمایش و ارزیابی آثار دانشجویان دانست و افزود: ایجاد فرصت برای دیده شدن آثار دانشجویی، داوری آنها و قدردانی از صاحبان آثار، مهم‌ترین هدف این رویداد است.

زنده‌دل درباره محور‌های محتوایی جشنواره گفت: خانواده سالم و زیست مؤمنانه، دانشگاه، جامعه و عدالت‌خواهی و فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی از جمله محور‌های این دوره هستند. همچنین بخش ویژه‌ای با عنوان «روایت جاودانگی» در نظر گرفته شده که جایزه ویژه جشنواره به آثار این بخش اختصاص دارد. این بخش با هدف پاسداشت مقام رهبر شهید و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، به‌ویژه شهدای میناب، برگزار می‌شود.

دبیر جشنواره آینه با تشریح آمار آثار رسیده به دبیرخانه بیان کرد: در بخش اصلی جشنواره شامل آثار داستانی، مستند، پویانمایی، برنامه تلویزیونی و فیلمنامه ساخته‌نشده، ۵۰۶ اثر از ۶۴ دانشگاه کشور دریافت شده است.

وی افزود: دانشگاه صداوسیما، دانشگاه هنر ایران، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشگاه معماری و هنر پارس و دانشگاه سوره، شش دانشگاه برتر از نظر تعداد آثار ارسالی هستند.

به گفته زنده‌دل، در بخش اصلی جشنواره، دانشجویان دکتری ۳۹ اثر، دانشجویان کارشناسی ارشد و کاردانی نیز آثاری به دبیرخانه ارسال کرده‌اند و بیشترین مشارکت مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی با ۲۹۳ اثر بوده است.

وی درباره آثار بخش‌های مختلف جشنواره افزود: در بخش داستانی ۱۸۰ اثر، فیلمنامه ساخته‌نشده ۱۲۰ اثر، مستند ۱۰۶ اثر، پویانمایی ۷۸ اثر و برنامه تلویزیونی ۲۳ اثر دریافت شده است. همچنین مجموع مدت آثار ارسالی در بخش اصلی به سه هزار و ۲۲۱ دقیقه می‌رسد.

دبیر جشنواره ملی فیلم دانشجویی آینه با اشاره به بخش عکس نیز گفت: در این بخش ۴۲۴ عکس از سوی ۱۲۲ نفر به دبیرخانه ارسال شده است.

زنده‌دل با تأکید بر مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور گفت : اگرچه بیشترین آثار از استان تهران ارسال شده، استان خراسان در رتبه دوم قرار دارد و استان‌های قم و سمنان نیز از دیگر استان‌های مشارکت‌کننده هستند. در مجموع، از استان‌های مختلف کشور اثر دریافت کرده‌ایم که نشان‌دهنده گستره ملی جشنواره است.

وی درباره معیار‌های انتخاب و داوری آثار افزود: در بخش داستانی، آثار به دو گروه «تولید مستقل» و «تولید حمایت‌شده» تقسیم شده‌اند تا آثار مستقل دانشجویی نیز فرصت دیده شدن و رقابت داشته باشند. آثار تولید حمایت‌شده نیز به آثاری گفته می‌شود که با پشتیبانی ارگان‌ها، نهاد‌ها و مؤسسات ساخته شده‌اند.

زنده‌دل گفت: در ارزیابی آثار، تمرکز جشنواره بر کیفیت ایده و روح دانشجویی اثر است، نه صرفاً امکانات فنی و سطح تولید. حتی آثاری که با تلفن همراه ساخته شده‌اند، در صورت برخورداری از ایده مناسب، امکان حضور و رقابت دارند.

وی درباره نحوه حضور علاقه‌مندان در جشنواره گفت: دانشجویان و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت جشنواره ثبت‌نام کنند تا کارت حضور برای آنها صادر شود. آثار سینمایی در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه صداوسیما نمایش داده می‌شوند و برنامه‌های تلویزیونی نیز از طریق شبکه تلویزیونی رویا، متعلق به دانشگاه صداوسیما، در قالب مجموعه‌هایی با عنوان «بازتاب» پخش خواهند شد.

دبیر جشنواره همچنین از اعلام برگزیدگان در مراسم اختتامیه خبر داد و گفت: برگزیدگان جشنواره روز ۲۷ام معرفی می‌شوند و صاحبان آثار و علاقه‌مندان می‌توانند در مراسم اختتامیه که در دانشگاه صداوسیما برگزار خواهد شد، حضور پیدا کنند.

زنده‌دل در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به حضور هوش مصنوعی در آثار دانشجویی افزود: در میان آثار راه‌یافته به جشنواره، در بخش‌های داستانی و پویانمایی، آثاری با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده‌اند. این آثار بخش مستقلی ندارند و در کنار سایر آثار مورد داوری قرار می‌گیرند.

وی در پایان با اشاره به استقبال از موضوعات مرتبط با شرایط کشور گفت: در بیشتر محور‌های جشنواره آثار دریافت شده است، اما به دلیل شرایط کشور، بیشترین استقبال مربوط به موضوعات مرتبط با جنگ تحمیلی بوده که در بخش ویژه جشنواره نیز مورد توجه قرار گرفته است.