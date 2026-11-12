به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حضور قهرمان جهان در سالن آزادی سنندج، برای کودکانی که تازه قدم به دنیای کشتی گذاشته‌اند، فرصتی برای دیدن قهرمان از نزدیک و لمس رؤیایی بزرگ بود.

برای بعضی از این کشتی‌گیران، حضور مبین عظیمی در کنارشان، انگیزه‌ای برای ادامه مسیر و رسیدن به قله‌های افتخار است.

جام مبین عظیمی، فراتر از یک رقابت ورزشی، فرصتی برای پیوند تجربه قهرمانان با انگیزه نسل آینده است؛ شاید قهرمانان بعدی کشتی ایران، همین کودکانی باشند که امروز با شوق در سالن آزادی سنندج روی تشک می‌روند.