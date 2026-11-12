به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل موسسه مجمع قرآنیان شهرستان اراک گفت: مجمع قرآنیان اراک از سال ۱۳۹۴ با هدف ایجاد انسجام و همدلی میان فعالان و اعضای جامعه قرآنی فعالیت خود را آغاز کرده است.

حجت‌الاسلام نعمت الله سرلکیان افزود: این مجمع با حدود ۳۲۰ عضو، برنامه‌های متعددی برگزار می‌کند که محافل قرآنی ماهانه از جمله آنهاست؛ برنامه‌ای که از ۳۰ ماه گذشته به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

او گفت: در این محافل، قاریان جوان، نوجوان و پیشکسوتان حضور دارند و با استقبال خوبی از سوی جامعه قرآنی همراه شده است.