به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد جعفر قائم پناه عصر امروز در نشست با مدیران ارشد هرمزگان افزود: سرانه مصرف سوخت در ایران بیشتر از جهان است، یعنی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب معادل با چین، گاز در کشور مصرف می‌شود.

وی گفت: با توجه به شرایط جنگی و محاصره اقتصادی کشور امکان واردات بنزین وجود ندارد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: درصورت پیروی از روند سال‌های گذشته باید ۱۲ میلیارد دلار بنزین وارد شود که بیش از مصرف دلاری همه کالا‌های اساسی و دارو است.

قائم پناه افزود: حجم قاچاق سوخت کشور روزانه ۳۰ میلیون لیتر و از کارت‌های استیجاری صورت می‌گیرد.

وی گفت: براساس دستور رئیس جمهور ماموریت دارم موضوع سوخت هرمزگان را بررسی کنم.

معاون اجرایی رئیس جمهور به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در ۱۱ استان کشور اشاره کرد و افزود: به تدریج کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها در دیگر استان‌ها نیز جمع آوری می‌شود.

قائم پناه گفت: باید زیرساخت‌های استفاده از گاز LPG و NLG ایجاد و جایگزین سوخت موجود شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین بر لزوم مدیریت مصرف سوخت و پیگیری برای توسعه حمل و نقل عمومی تاکید کرد.

قائم پناه گفت: نهایت تا یک هفته آینده مشکلات سوخت استان برطرف می‌شود.

وی افزود: هرمزگان با داشتن تنگه هرمز، گلوگاه اصلی و برای کشور قوی‌تر از هزاران بمب اتم است و اکنون با وجود همه تهدید‌ها با مدیریت رزمندگان، به زلزله‌ای اقتصادی در دنیا تبدیل شده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: استان هرمزگان در شاخص تورم رتبه سوم کشور را دارد و درآمد شهری و روستایی می‌تواند افزایش یابد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مختلف استان افزود: هرمزگان قابلیت تبدیل شدن به استانی صنعتی را دارد و رئیس جمهور به دنبال تحقق و استقرار صنعت در سواحل مکران است.

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معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: با همکاری وزارت صمت و صنایع و افزایش صدور پروانه‌های صنایع می‌توان به افزایش درآمد استان کمک کرد.

محمد جعفر قائم پناه با اشاره به ضرورت توجه به منابع بانکی افزود: منابع هرمزگان در مقایسه با پارسال بیشتر از مصارف است و طبق دستور رئیس جمهور و قانون، باید حساب شرکت‌های فعال در استان، به هرمزگان منتقل شود.

وی گفت: نمایندگان هرمزگان این موضوع را باید پیگیری کنند.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: نرخ مشارکت در استان از ۳۹ به چهل و نه دهم رسیده است.

قائم پناه با اشاره به پایین بودن شاخص خانه‌های بهداشت در استان از رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خواست در زمینه تجهیز و توسعه خانه‌های بهداشت بصورت جدی اقدام کند.

وی گفت: شهرستان بندرلنگه برای ایجاد نظام ارجاع و پزشک خانواده انتخاب شده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: طبق آمار ارائه شده در سفر پارسال رئیس جمهور، هرمزگان ۱۷ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل دارد که با تلاش استاندار و کاهش این آمار، اکنون بیش از ۲ هزار تن به مدرسه بازگشتند.

قائم پناه گفت: با تکمیل دو طرح بیمارستان‌های ۵۳۱ و ۱۶۸ تخت خوابی در استان، شاخص تخت‌های بیمارستانی در استانی بهبود می‌یابد.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح‌ها شاخص تخت بیمارستانی از ۱۳ و هفت دهم به ازای هر ۱۰ هزار تن، این آمار به ۲۱ تخت و کمتر از متوسط کشوری می‌رسد.

در این نشست مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان گزارشی از مصوبات و اقدامات صورت گرفته و پیشرفت طرح‌ها در هرمزگان طبق مصوبات سفر قبلی رئیس جمهور ارائه کردند.

وی همچنین حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را سند جنایت حقوق بشر آمریکایی برشمرد و افزود: این جنگ وحشی گری آمریکا را نشان داد.

معاون اجرایی رئیس جمهور ماکان نصیری، دانش آموز مفقود الاثر مدرسه شجره طیبه را، علی اصغر عاشورای میناب است.

قائم پناه یکپارچگی و انسجام ملی و قدرت نظامی را از مولفه‌های مهم کشور برشمرد.

وی با اشاره به آمادگی بالای نظامی و توان نیرو‌های مسلح گفت: در صورت هرگونه تجاوز آماده پاسخگویی صریح و قاطع هستیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: دانشگاه علوم پزشکی مراقبت‌های روان درمانی بازماندگان دبستان شجره طیبه را در اولویت قرار دهد.

استاندار هرمزگان نیز در این نشست گفت: در نبرد هرمز رشد بیکاری در استان از ۹ به یازده درصد افزایش یافته است.

محمد آشوری افزود: همچنین در این مدت شمار پرواز‌ها و گردشگری استان ۸۶ درصد کاهش یافته است.

وی گفت: به همین منظور ستاد ساماندهی شاخص‌های اقتصادی با هدف ایجاد اشتغال و رفع موانع واحد‌های تولیدی تشکیل شد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه توسعه زیر ساخت‌های میناب به عنوان کربلای ایران در دستورکار است افزود: تکمیل برخی طرح‌های پیشران مانند کمربندی، زیرساخت‌های برق و ساخت بیمارستان در اولویت است.

آشوری گفت: همچنین طرح‌های زود بازده مانند ساخت مجتمع فرهنگی در شهرستان میناب در دستورکار قرار دارد.

وی به سیاست‌های توسعه دریا محور در استان اشاره کرد و افزود: ایجاد ظرفیت‌های معیشت مرزنشینان و فرصت‌های شغلی در زمینه صید و صیادی در برنامه هفتم پیشرفت کشور درنظر گرفته شده است.

محمد آشوری با اشاره به اینکه رئیس جمهور بر استقرار صنایع آب پایه در استان تاکید دارد گفت: اکنون توسعه صنایع در منطقه‌ی مکران، استقرار جمعیت و بارگذاری فعالیت‌ها در سواحل هرمزگان در دست پیگیری است.

وی گفت: همچنین ستادی برای پیگیری جنایت دشمن آمریکایی در نبرد هرمز مخصوصا جنایت مدرسه شجره طیبه میناب تشکیل شده است.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان هم گفت: هرمزگان در همه‌ی شاخص‌ها، عقب ماندگی تاریخی دارد.

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی افزود: در بسیاری از روستا‌های هرمزگان آب آشامیدنی ساعت‌ها و هفته‌های طولانی جیره بندی، و در گرمای طاقت فرسای جنوب و فصل تابستان، خاموشی‌های طولانی مدت اجرا می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان گفت: در شاخص راه، هرمزگان جز ۵ استان پایین کشور است و درنظر گرفتن برنامه‌ای ویژه در این زمینه برای شهر‌های استان ضروری است.

هاشمی افزود: یکی از موضوعات مهم و اساسی، کمبود سوخت در استان است و اختصاص سهمیه‌ی ۱۶۰ لیتری سوخت برای هرمزگانی‌ها کافی نیست.

وی با اشاره به افزایش تورم و گرانی خواستار رسیدگی به مجوز‌های صید و صیادی در استان و تعیین تکلیف برای مناطق مرزی گوگسر، کوهستک، سیریک و تیاب شد.

یکی دیگر از نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: مردم در تنگه هرمز گلوی دشمن را فشردند، اما شما گلوی مردم را با این فشار‌های اقتصادی می‌فشارید.

احمد مرادی افزود: مشکل اساسی مردم هرمزگان سهمیه کم سوخت است.

وی گفت: نوشتن یک نسخه واحد در زمینه توزیع سوخت، برای کل کشور درست نیست.

وی از معاون اجرایی رئیس جمهور خواست دستاورد سفر دو روزه خود را به صورت شفاف به مردم هرمزگان توضیح دهید.

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون روستائیان هرمزگانی برای دریافت سهمیه آرد خود با مشکل رو‌به‌رو هستند و سهمیه‌ی آنان با مهاجرت چند روزه از روستا قطع می‌شود.

مرادی به ساخت بیمارستان‌ها در استان با ۹۸ درصد پیشرفت کاری اشاره کرد و افزود: هرمزگانی‌ها برای خدمات درمانی به شهر‌های یزد و شیراز مراجعه می‌کنند و تا چه زمانی این قصه باید ادامه داشته باشد.