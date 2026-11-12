به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده پلیس راه جغتای گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر یک فقره تصادف در محور جغتای–جاجرم، روبروی روستای حاجی‌ آباد اکراد، عوامل پلیس راه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسی صحنه مشخص شد دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۷ به‌ صورت رخ‌ به‌ رخ با یکدیگر برخورد کرده‌ اند.

سروان حامد بهشتی افزود: راننده خودروی پژو ۲۰۶، جوانی ۲۴ ساله بود که به علت شدت برخورد در دم جان باخت و راننده پژو ۲۰۷ نیز به دلیل جراحات وارده، برای انتقال به بیمارستان ولی‌ عصر (عج) جغتای تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ شد.

وی به رانندگان توصیه کرد: با توجه به فرارسیدن فصل زمستان، از سرعت زیاد پرهیز کنند و با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی که عامل کاهش حوادث است، با پلیس راه همکاری داشته باشند.