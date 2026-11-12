به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی بختیاری‌زاده با بیان اینکه سازمان میادین و تره بار شهرداری تهران روزانه پذیرای ۵۵۰ هزار شهروند تهرانی است که از بازار‌های زیرمجموعه این سازمان خرید می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر، در ۱۲ قلم کالای مشمول طرح، تغییر محسوس و قابل‌توجهی نداشته‌ایم، اما تولیدات جدیدی که به‌تازگی وارد بازار شده‌اند، در قفسه‌های عادی قرار گرفته‌اند و قیمت برخی از آنها با قیمت‌های بخش تورم صفر متفاوت است.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به نحوه تفکیک کالا‌های مشمول طرح از سایر محصولات عرضه شده در بازار‌ها اظهار کرد: در بازار‌های سازمان، بخش مشخصی با عنوان تورم صفر در نظر گرفته شده که برچسب‌های مخصوصی با رنگ مشخص در آن نصب شده است. از آنجا که قرار نیست قیمت‌های درج‌شده روی این برچسب‌ها تا شش ماه تغییر کند، آنها را با حروف درشت چاپ کرده و روی قفسه‌ها و کالا‌های مربوطه نصب کرده‌ایم تا شهروندان به راحتی بتوانند محصولات مشمول طرح تورم صفر را شناسایی کنند.

وی ادامه داد: در کنار این بخش، همان کالا‌ها به‌صورت عادی نیز در قفسه‌های آزاد عرضه می‌شوند و ممکن است قیمت برخی از آنها با قیمت طرح تورم صفر یکسان باشد و در برخی کالا‌ها نیز تغییراتی ایجاد شده باشد.

بختیاری‌زاده برای تشریح این موضوع به قیمت ماکارونی اشاره کرد و گفت: برای مثال، ماکارونی را در حال حاضر با قیمت ۷۰ هزار تومان عرضه می‌کنیم، درحالی‌که قیمت درج‌شده روی آن ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. حتی در برخی بازار‌ها این محصول را با قیمتی پایین‌تر از ۷۰ هزار تومان نیز عرضه می‌کنیم که این موضوع به تخفیف‌هایی بازمی‌گردد که بهره‌بردار برای مشتریان خود در نظر گرفته است. بااین‌حال، ممکن است همین محصول در قفسه کناری (قفسه فروش عادی) با قیمت ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود. ما در ۱۲ قلم کالایی که برای آنها تعهد داده‌ایم، هیچ تغییری در قیمت‌ها ایجاد نخواهیم کرد.

قیمت‌های طرح تورم صفر در سامانه شهرزاد قابل مشاهده است

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در واکنش به انتشار برخی قیمت‌های متفاوت برای طرح تورم صفر در فضای مجازی اظهار کرد: ما در روز نخست اجرای طرح، قیمت مشخصی را اعلام کردیم و پوستر‌هایی با درج قیمت‌ها منتشر شد. این پوستر‌ها در تمامی پورتال‌ها و درگاه‌های رسانه‌ای سازمان منتشر شدند و همچنین به‌صورت بنر چاپ و در میادین نصب شدند تا امکان تغییر قیمت‌ها وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه شهروندان می‌توانند جزئیات قیمت‌ها را در سامانه شهرزاد مشاهده کنند، تصریح کرد: ملاک ما قیمت‌هایی است که در طرح اعلام شده و مشخصات کالا‌ها نیز به‌طور کامل در قالب پوستر منتشر شده است. ممکن است هر فردی در فضای مجازی عددی را مطرح کند، اما قیمت‌های اعلام‌شده در طرح مبنای عملکرد ما هستند.

وی با بیان اینکه قیمت‌ها تا روز پنجم فروردین ۱۴۰۵ تغییر نخواهند کرد، گفت: مردم مطمئن باشند که قیمت‌ها تا روز پنجم فروردین ۱۴۰۵ تغییر نخواهند کرد. اگر شرایط به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم قیمت‌ها را کاهش دهیم، شاید این کار را انجام دهیم که البته به شرایط و قیمت تمام‌شده کالا‌ها بستگی دارد، اما مطمئناً قیمت‌ها افزایش پیدا نخواهند کرد.