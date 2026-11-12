حضور ۱۷ شهید خوشنام این روز‌ها حال و هوای دیگری به پایتخت مقاومت جهان اسلام بخشیده‌اند.

به گزرارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مراسم استقبال از پیکر مطهر این شهدای سرافراز با حضور قشرهای مختلف مردم ادامه دارد.

فردا همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام ساعت ۸ صبح از مقابل تکیه فاطمیه تا چهارراه غزه کرمان برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گفت: سه شهید در آیین نماز جمعه تشییع و پیکر سایر شهدا برای تشییع و تدفین به محل‌های تعیین‌شده منتقل می‌شود.

سرهنگ پاداش افزود: از ۱۳ آبان‌ تاکنون، ۲ هزار و ۱۸۲ نقطه در استان میزبان شهدای گمنام بوده‌اند و ۱۵۰ خادم شهدا در اجرای این برنامه‌ها مشارکت داشته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان از تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته برای برگزاری مراسم استقبال وداع وتشییع شهدا قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی همچنین بر اهمیت پاسداشت مقام شهدا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در این برنامه‌ها تأکید کرد.