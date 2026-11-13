رمان «روایت همدم» با محوریت زندگی همدم‌الملوک، دختر امیرکبیر و همسر ظل‌السلطان، تبیین بخشی کمتر روایت‌شده از تاریخ اصفهان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ رمان «روایت همدم» اثری داستانی از محمدجواد حاجیان است که زندگی همدم‌الملوک، دختر امیرکبیر و همسر ظل‌السلطان را در بستر تحولات تاریخی اصفهان روایت می‌کند.

این رمان با نگاهی به پیوند میان عشق، قدرت و حقیقت، مخاطب را به اصفهان دوره قاجار می‌برد؛ روزگاری که هویت تاریخی شهر در معرض تصمیم‌ها و رفتار صاحبان قدرت قرار داشت و پاسداری از میراث فرهنگی و ارزش‌های انسانی هزینه‌هایی به همراه داشت.

نویسنده کتاب گفت: زندگی همدم‌الملوک و نسبت او با امیرکبیر و ظل‌السلطان از بخش‌های جذاب و قابل تأمل تاریخ اصفهان است که کمتر به آن پرداخته شده و همین خلأ انگیزه‌ای برای نگارش این کتاب شد.

حاجیان افزود: تلاش کردم برشی از تاریخ اصفهان را در قالب داستان روایت کنم و نشان دهم برای حفظ هویت و پیشینه تاریخی این شهر چه جان‌فشانی‌ها و ازخودگذشتگی‌هایی صورت گرفته است.

«روایت همدم» در ۱۳۴ صفحه در انتشارات نسل روشن منتشر شده است.