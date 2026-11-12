دسته عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، همانند سال‌های گذشته به امر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، روز جمعه ۲۲ آبان در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام دفتر اطلاع‌رسانی آیت‌الله وحید خراسانی، در مراسم دسته عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، حجت‌الاسلام حائری به سخنرانی می‌پردازد و آقایان انصاریان و میریزدی به مرثیه‌سرایی خواهند پرداخت. همچنین حاج حسن عطایی در این مراسم به مداحی می‌پردازد.

این مراسم روز جمعه هم‌زمان با سوم جمادی‌الثانی، سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، از ساعت ۱۰ صبح در فاطمیه حضرت ولی‌عصر (عج)، واقع در خیابان صفاییه، کوی ۲۳ آغاز می‌شود و دسته عزاداری ساعت ۱۱ به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) حرکت خواهد کرد.