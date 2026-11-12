همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، استان البرز میزبان پیکر مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس می‌شود؛ فرزندانی که سال‌ها پیش با دلی سرشار از ایمان و عشق به میهن، خانه و خانواده را ترک کردند و امروز پس از سال‌ها غربت، بر شانه‌های مردم به آغوش وطن بازمی‌گردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، این روزها که یاد غربت و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) در دل‌ها زنده است، بازگشت پیکر شهدای گمنام، روایت دیگری از دلتنگی مادران و چشم‌انتظاری خانواده‌هایی است که سال‌ها در انتظار خبری از فرزندانشان مانده‌اند؛ مادرانی که شاید هنوز چشم به راه بازگشت پسری باشند که روزی با هزاران آرزو بدرقه‌اش کردند.

شهدای گمنام، اگرچه نام و نشانی از آنان در دست نیست، اما یاد و فداکاری‌شان در حافظه تاریخی این سرزمین زنده مانده است؛ مردانی که برای دفاع از خاک میهن و امنیت مردم، از عزیزترین دارایی خود گذشتند و سال‌ها دور از خانه و خانواده ماندند.

میزبانی از این شهدا در البرز، فرصتی برای تجدید عهد نسل امروز با آرمان‌های دفاع مقدس و یادآوری پیوند ناگسستنی مردم با فرهنگ ایثار و شهادت است؛ آیینی که در آن خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان با حضور در مراسم استقبال و تشییع، به فرزندان بی‌نشان ایران ادای احترام می‌کنند.

در روزهایی که البرز به استقبال این مسافران آسمانی می‌رود، شاید هر مادری با دیدن تابوت‌های پیچیده در پرچم ایران، به یاد فرزند خود بیفتد و هر پدری در دل، زمزمه کند: خوش آمدی پسرم...

نامشان را نمی‌دانیم، از آخرین لحظات زندگی‌شان خبر نداریم و نمی‌دانیم کدام مادر سال‌ها در انتظار بازگشتشان مانده است؛ اما می‌دانیم آنان برای ماندگاری ایران از جان گذشتند.

اکنون پس از سال‌ها، البرز آغوش گشوده است تا از فرزندانی استقبال کند که گمنام مانده‌اند، اما در قلب یک ملت جایگاهی بلند دارند.

آیین تشییع این شهدا ساعت 8 صبح فردا از محل سپاه کرج به سمت مصلی، هم‌زمان با سراسر کشور با حضور مردم برگزار می‌شود.