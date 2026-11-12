به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی نژاد در آیین رونمایی از پوستر پنج رویداد ملی فرهنگی، هنری و علمی شاهین‌شهر با تأکید بر اینکه توسعه شهر‌ها صرفاً به ساخت‌وساز و گسترش زیرساخت‌های عمرانی محدود نمی‌شود، گفت: شاهین‌شهر با برنامه‌ریزی برای برگزاری پنج رویداد ملی در حوزه‌های ادبیات کودک، نمایش، هوش مصنوعی، قرآن و موسیقی خلاق، گام مهمی در مسیر تبدیل شدن به شهر تولیدکننده اندیشه، استعداد و فرصت‌های فرهنگی برداشته است

وی در این آیین که با حضور سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد افزود: نخستین رویداد، جشنواره ملی شعر کودک ایران است که با هدف پاسداشت ادبیات کودک و شناسایی استعداد‌های جدید برگزار می‌شود و یاد و خاطره ۱۶۸ کودک معصوم شهید در جنگ رمضان نیز در آن گرامی داشته خواهد شد.

به گفته استاندار ایجاد کتابخانه تخصصی شعر کودک، اجرای طرح کهن‌خوانی و انتشار آثار مرتبط به زبان‌های خارجی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد است.

جمالی‌نژاد، سومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس ایران را از دیگر برنامه‌های مهم فرهنگی شاهین‌شهر برشمرد و گفت: این جشنواره با پیوند دادن ادبیات، اسطوره‌ها، حماسه‌های ایرانی و هنر نمایش، ظرفیت ارزشمندی برای روایت هنرمندانه هویت ملی، بازتاب حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی و همچنین کشف و پرورش استعداد‌های جوان در حوزه نمایشنامه‌نویسی فراهم می‌کند.

وی همچنین به برگزاری جشنواره ملی هوش مصنوعی شاهین‌شهر اشاره کرد و افزود: این رویداد با هدف ایجاد پیوند میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوظهور برگزار می‌شود و زمینه ارائه راهکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای حل مسائل شهری، ارتقای کیفیت زندگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین فناوری را فراهم خواهد کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره ملی قرآن شاهین‌شهر هم گفت: بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، جوان‌سازی فضای مساجد و حضور پررنگ‌تر نوجوانان و جوانان در این مراکز، از محور‌های اصلی این برنامه است. تقویت اخلاق، معنویت، مسئولیت‌پذیری و خلاقیت رسانه‌ای نیز از اهداف این رویداد به شمار می‌رود؛ چراکه توسعه بدون هویت، اخلاق و معنویت نمی‌تواند پایدار باشد.

جمالی‌نژاد برگزاری سومین جشنواره ملی موسیقی خلاق ایران را پنجمین رویداد مورد اشاره دانست و گفت:این جشنواره با رویکرد حمایت ازاستعداد‌های جوان و پیوند میان آفرینش هنری، پژوهش، آموزش و صنعت موسیقی، به دنبال شناسایی و پرورش ظرفیت‌های موسیقایی و بهره‌گیری از توانمندی‌های آموزشی و دانشگاهی شهرستان است.

در این آیین، پوستر پنج رویداد ملی شعر کودک ایران، تئاتر اقتباس ایران، هوش مصنوعی شاهین‌شهر، قرآن شاهین‌شهر و موسیقی خلاق ایران با حضور معاون رئیس‌جمهور، استاندار اصفهان و مسئولان شهرستان رونمایی شد.