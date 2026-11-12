نوزدهمین نمایشگاه کشاورزی، دام و طیور و صنایع وابسته با حضور ۶۴ شرکت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی در حال برگزاری است.

حضور ۶۴ شرکت در نوزدهمین نمایشگاه کشاورزی، دام و طیور استان مرکزی

حضور ۶۴ شرکت در نوزدهمین نمایشگاه کشاورزی، دام و طیور استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان گفت: نوزدهمین نمایشگاه کشاورزی، دام و طیور و صنایع وابسته با حضور ۶۴ شرکت از بیش از ۸ استان کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی در حال برگزاری است.

سبکتکین شفقت افزود: این نمایشگاه در فضایی به وسعت بیش از ۷ هزار مترمربع، با هدف معرفی فناوری‌های نوین صنعت کشاورزی، دستاورد‌های دانش‌بنیان و توسعه تعاملات تجاری برگزار شده است.

او گفت: معرفی توانمندی‌ها و دستاورد‌های بخش کشاورزی و ایجاد فرصت برای تبادل تجربیات و گسترش همکاری‌های تجاری از دیگر اهداف این رویداد است.

او افزود: این نمایشگاه از ۱۹ آبان آغاز به کار کرد و تا ۲۲ آبان‌ماه، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان و فعالان این حوزه است.