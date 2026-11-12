به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ خادمی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر قاچاق محموله مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور بهبهان - گچساران ۲ دستگاه خودروی پژو پارس و پژو ۴۰۵ را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط و ۴ نفر نیز دستگیر شدند.