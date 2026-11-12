دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی اهواز گفت: ظرفیت‌های بندری، ریلی و جاده‌ای خوزستان می‌تواند این استان را به یکی از مسیرهای حمل و نقل کالاهای افغانستان به بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه تبدیل کند.

برخورداری خوزستان از ظرفیت حمل و نقل کالاهای افغانستان به بازارهای منطقه

برخورداری خوزستان از ظرفیت حمل و نقل کالاهای افغانستان به بازارهای منطقه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد نجفیان ضمن اشاره به نشست هم‌اندیشی مسئولان اتاق‌های بازرگانی اهواز و هرات افغانستان که به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تقویت همکاری میان فعالان اقتصادی ۲ طرف، زمینه مناسبی برای افزایش مبادلات تجاری ایران و افغانستان فراهم می‌کند.

وی افزود: خوزستان با برخورداری از مرزهای زمینی و آبی، بنادر تجاری و شبکه‌های حمل‌ و نقل جاده‌ای و ریلی، ظرفیت ایجاد مسیرهای متنوع برای انتقال کالاهای افغانستان به بازارهای منطقه‌ای را دارد.

ظرفیت خوزستان برای اتصال هرات به بازارهای منطقه

دبیرکل اتاق بازرگانی اهواز گفت: فعالان اقتصادی هرات می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ و نقل خوزستان، محصولات تولیدی و صادراتی خود را به بازارهایی از جمله عراق، امارات متحده عربی و کویت منتقل کنند.

نجفیان ادامه داد: استفاده از ظرفیت بنادر و شبکه حمل‌ونقل ترکیبی خوزستان می‌تواند هزینه و زمان دسترسی کالاهای افغانستان به بازارهای جنوبی و کشورهای منطقه را کاهش دهد و فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری بخش خصوصی ۲ طرف ایجاد کند.

وی همچنین بر اهمیت نقش دیپلماسی تجاری در رفع موانع مبادلات اقتصادی تاکید کرد و گفت: آغاز فعالیت رایزن جدید بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان می‌تواند فرصت مناسبی برای تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی ۲ کشور و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری باشد.

رایزن بازرگانی؛ حلقه اتصال فعالان اقتصادی دو کشور

دبیرکل اتاق بازرگانی اهواز آشنایی رایزن بازرگانی ایران در افغانستان با ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و بندری خوزستان را یک فرصت دانست و افزود: این شناخت می‌تواند در معرفی توانمندی‌های استان به تجار افغانستانی و پیگیری موضوعاتی مانند موانع گمرکی، روادید تجاری و تسهیل روند صادرات و واردات موثر باشد.

نجفیان همچنین ظرفیت‌های کشاورزی هرات را در کنار توان صنایع تبدیلی خوزستان، زمینه‌ای مناسب برای همکاری مشترک عنوان کرد و گفت: هرات در تولید محصولات کشاورزی و دامی ظرفیت قابل توجهی دارد و خوزستان نیز با برخورداری از واحدهای فرآوری، صنایع غذایی و توانمندی‌های بسته‌بندی می‌تواند در تکمیل زنجیره ارزش این محصولات نقش داشته باشد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع غذایی، فرآوری محصولات کشاورزی و ایجاد خطوط بسته‌بندی می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصولات، زمینه عرضه آن‌ها در بازار کشورهای ثالث را فراهم کند.

تاکید بر همکاری مستقیم بخش خصوصی

دبیرکل اتاق بازرگانی اهواز انتقال دانش فنی و استفاده از تجهیزات و تجربیات خوزستان در حوزه صنایع تبدیلی و کشاورزی را از دیگر زمینه‌های همکاری با فعالان اقتصادی هرات برشمرد.

وی بر ضرورت توسعه ارتباطات مستقیم میان فعالان اقتصادی دو منطقه تاکید کرد و گفت: شناخت ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی و بندری از نزدیک می‌تواند به شناسایی فرصت‌های تجاری و تبدیل مذاکرات به همکاری‌های عملیاتی منجر شود.

نجفیان از آمادگی دبیرخانه اتاق بازرگانی اهواز برای حمایت از توافقات اقتصادی، تشکیل گروه‌های کاری تخصصی، برگزاری رویدادهای تجاری و ارائه خدمات مشاوره‌ای به فعالان اقتصادی هرات خبر داد و تدوین نقشه راه اجرایی برای پیگیری توافقات طرفین را ضروری دانست.

ایران و افغانستان در سال‌های اخیر توسعه مسیرهای ترانزیتی و ریلی را به عنوان یکی از محورهای گسترش تجارت دو کشور دنبال کرده‌اند.

در این میان، گذرگاه اسلام‌قلعه در ولایت هرات و دوغارون در خراسان رضوی از مهم‌ترین مسیرهای زمینی تجارت میان دو کشور محسوب می‌شوند و موضوع افزایش ظرفیت تردد کامیون‌ها، کاهش تشریفات گمرکی و تسهیل تجارت در این مسیر بارها مورد تاکید مقام‌های دو طرف قرار گرفته است.

راه‌آهن خواف-هرات نیز یکی از زیرساخت‌های مهم اتصال ریلی ایران و افغانستان است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، امکان انتقال کالا و مواد معدنی افغانستان از طریق این مسیر به بنادر جنوبی ایران و سپس بازارهای دیگر فراهم شده و توسعه این خط‌آهن می‌تواند هزینه انتقال کالا و ظرفیت تجارت و ترانزیت منطقه‌ای را افزایش دهد.

در دی ۱۴۰۴ نیز اعلام شد حجم کالاهای صادراتی و ترانزیتی حمل‌شده از مسیر ریلی خواف-هرات از ابتدای سال از ۵۰۰ هزار تن عبور کرده که نسبت به بیش از ۵۰ هزار تن سال قبل، رشد حدود ۱۰ برابری را نشان می‌دهد.

همچنین صادرات ولایت هرات از مسیر اسلام‌قلعه در نیمه نخست سال جاری با رشد ۷۲ درصدی به ۱۲۴ میلیون دلار رسیده و روزانه حدود یک‌هزار دستگاه خودروی حامل کالاهای تجاری و ترانزیتی از این گذرگاه تردد داشته‌اند.