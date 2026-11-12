به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این طرح با اعتبارصد و پنجاه میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

مجیددوستعلی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت با اعزام گروه تخصصی استان ظرف دو ماه آینده، مشکلات و نقاط کور آنتن‌دهی در روستا‌های شمالی (به‌ویژه هشتادان) برطرف خواهد شد و پوشش شبکه تلفن همراه درروستا‌های جنوبی تا سال آینده بهبود خواهد یافت.

راه اندازی سیستم گرمایشی سالن‌های ورزشی، تجهیز زورخانه وتسریع در اجرای زمین بزرگ چمن مصنوعی گلباف از دیگر مصوبات جلسه شورای اداری این بخش بود.