فرماندار آذرشهر مطرح کرد؛
ضرورت تسریع در تعریض پل گنبرف چای آذرشهر
فرماندار آذرشهر بر ضرورت تسریع در اجرای تعریض پل خط ریلی در بستر رودخانه گنبرف چای در شهر تیمورلو تاکید کرد.
علیرضا سلیمانی مدیر کل راهآهن منطقه آذربایجان در بازدید از این محل بر ضرورت مشارکت و همکاری مشترک دستگاههای مسئول برای تسریع در اجرای طرح تعریض دهانه پل واقع در تقاطع خطآهن بر روی رودخانه گنبرفچای را خواستار شد.
وی افزود: باکسهای بتنی برای تعریض دهانههای این پل خریداری شده و با مشارکت شهرداری تیمورلو عملیات تعریض این پل اجرا میشود.