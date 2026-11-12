دوستداران محیط زیست در شهرستان دشتستان یک باز شکاری و یک جغد شاخدار را به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحویل دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشتستان گفت: این دو پرنده پس از معاینه کارشناسان، در صورت نیاز به مرکز تیمار و بازپروری منتقل و پس از بازیابی سلامت در زیستگاه مناسب رها می شوند.

وی افزود: باز شکاری و جغد شاخدار از گونه‌های حمایت شده هستند و شکار یا نگهداری آنها بدون مجوز ممنوع است. از مردم می خواهیم در صورت مشاهده پرندگان مصدوم، از اقدام خودسرانه خودداری کرده و با سامانه ۱۵۴۰ تماس بگیرند.