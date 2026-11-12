در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر، مسئولان و فعالان بخش خصوصی بر لزوم حذف انحصار و الزام‌های اضافه در هوشمندسازی حمل‌ونقل جاده‌ای تأکید کردند و سازمان راهداری از ابلاغ آئین‌نامه جدید فعالیت پلتفرم‌ها تا هفته آینده خبر داد تا چارچوب رقابت و جایگاه نظارتی دولت را فصل‌الخطاب کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیش از ۹۰ درصد جابه‌جایی کالا در کشور بر عهده حمل‌ونقل جاده‌ای است، اما پیمایش بیش از ۴۰ درصدی کامیون‌های یک‌سر خالی یکی از چالش‌های اصلی این بخش به شمار می‌رود که بر اساس برنامه هفتم پیشرفت باید به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. در همین راستا، برنامه «میز اقتصاد» با حضور عارف رومینا، مدیرکل دفتر سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و محمد صدوقی، نایب‌رئیس انجمن بازارگاه‌های الکترونیک حمل‌ونقل جاده‌ای و ارتباط تلفنی عرفان سپهرنیا، کارشناس سیاست‌گذاری علم و فناوری، ابعاد مختلف هوشمندسازی، نظام نوبت‌دهی بار و صدور بارنامه الکترونیک را بررسی کرد.

حذف بارنامه کاغذی؛ گامی به سمت لجستیک هوشمند

عارف رومینا با اشاره به روند الکترونیکی‌شدن اسناد حمل گفت: بارنامه کاغذی دیگر هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد و بارنامه الکترونیک به‌صورت کد و لینک از طریق پیامک برای راننده ارسال می‌شود؛ بر این اساس بازرسان، ارزیابان و شرکت‌های حمل‌ونقل باید از این بستر استفاده کنند.

سکوی هوشمند پایش ناوگان در مسیر توسعه

رومینا با اشاره به راه‌اندازی سکوی هوشمند پایش ناوگان افزود: با تغییر راهبرد، تأمین تجهیزات موقعیت‌یاب (GPS) به‌جای دولت بر عهده خود صنعت گذاشته شده و تاکنون نزدیک به ۷۰ هزار وسیله نقلیه به این تجهیزات مجهز شده‌اند؛ این سامانه خدمات متنوعی از جمله اعلام بار و صحت‌سنجی اسناد حمل را به ذی‌نفعان ارائه می‌دهد.

اختلاف بر سر الزام به نوبت‌دهی بار با نرم‌افزار مشخص

محمد صدوقی ضمن مخالفت با هرگونه انحصار و الزام گفت: بخش خصوصی با نوبت‌دهی در نقاطی مانند بنادر مخالفتی ندارد، اما با تصمیم‌هایی نظیر صدور نامه رئیس سازمان راهداری استان تهران مبنی بر الزام تمام باربری‌ها به استفاده از یک نرم‌افزار خاص برای نوبت‌دهی و صدور بارنامه موافق نیست. به گفته وی، الزام‌های دولتی موجب ایجاد رانت می‌شود و باید به رانندگان اجازه داد تا بستر موردنظر خود را آزادانه انتخاب کنند.

سپهرنیا: نوبت‌دهی گسترده، عامل افزایش پیمایش یک‌سر خالی

عرفان سپهرنیا نیز به‌صورت تلفنی اظهار کرد: نوبت‌دهی در بنادر منطقی است، اما گسترش آن به حدود ۱۰۰ شهر، مدیریت‌نشده و موجب معطلی رانندگان و افزایش پیمایش یک‌سر خالی و هدررفت سوخت شده است. وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرفته از جمله آلمان، چین و ترکیه، بر اجرای احکام قانونی و هیأت وزیران مبنی بر امکان صدور بارنامه توسط پلتفرم‌ها بدون الزام به داشتن ناوگان و اختیاری‌شدن نوبت‌دهی تأکید کرد.

وعده ابلاغ آئین‌نامه جدید ظرف هفته آینده

مدیرکل دفتر سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری در جمع‌بندی از تدوین آئین‌نامه جدیدی برای شفاف‌سازی حوزه فعالیت پلتفرم‌ها خبر داد و گفت: این آئین‌نامه پیشنهادی آماده و ظرف هفته آینده برای تصویب به شورای عالی مجازی ارسال خواهد شد و پس از تأیید، به‌عنوان فصل‌الخطاب این موضوع ابلاغ می‌شود. رومینا بر نقش نظارتی دولت به‌جای تصدی‌گری در این حوزه تأکید کرد و گفت: دولت نباید وارد حریم رقابت شود؛ این رقابت باید به رفع انحصار و ارتقای بهره‌وری صنعت کمک کند.