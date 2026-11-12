رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به مناسبت روز جهانی زبان مادری گفت: زبان مادری رکنی از هویت ملی و میراث فرهنگی ایران است و باید بر حفظ آن برای نسل‌های آینده تلاش کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پیام علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در چهارمین دوره رویداد ملی سماکاپ به مناسبت روز جهانی زبان مادری با اشاره به پیشینه غنی تاریخی و تمدنی ایران، زبان مادری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هویت ملی و میراث ماندگار فرهنگی تأکید شده است..

ولایتی در این پیام، با یادآوری شکوه تمدن ایرانی و نقش دانش، فرهنگ و ادبیات در پیشرفت جوامع، بر ضرورت حفظ و انتقال میراث زبانی به نسل‌های آینده تأکید کرد و نسل جوان را سرمایه‌ای ارزشمند برای ساختن فردایی سرشار از دانش، عدالت، صلح و پیشرفت دانست.

وی همچنین با اشاره به یاد و خاطره شهدا و بزرگان این سرزمین، بر اراده نسل جدید برای عبور از دشواری‌ها و حرکت در مسیر موفقیت، سربلندی و اعتلای تمدن بشری تأکید کرد.