به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌منظور ایجاد نظم ترافیکی در محدوده ایستگاه امانیه و با توجه به محدودیت‌های تردد ناشی از مسدود شدن مسیر چهارراه پارک‌وی، محل ایستگاه مبدأ خط ۷ تندرو در مسیرپارک وی به پایانه معین، از فردا جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ۲۰۰ متر پایین‌تر و در مسیر شمال به جنوب منتقل می‌شود.

این جابه‌جایی با پیگیری منطقه چهار شرکت واحد و همکاری شهرداری منطقه ۳ انجام شده و خدمات‌رسانی به مسافران از محل جدید صورت خواهد گرفت.