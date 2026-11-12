به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،بارش رحمت الهی به شکل بارش باران و برف دیروز موجی از شکر گزاری را بین مردم به ویژه کشاورزان ودامداران ج استان ایجاد کرد

بارش برف در محور‌های کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر استان از جمله محور‌های جیرفت - ساردوئیه، جاده‌های شمال و غرب استان، ترافیک و تردد را با کندی مقطعی رو‌به‌رو ساخت که با حضور به‌موقع گروههای راهداری عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و بازگشایی مسیر‌ها به سرعت انجام شد.

طبق بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی تا اواسط هفتۀ آینده جوی نسبتاً آرام و پایدار در بیشتر مناطق استان پیش بینی می‌شود.