یک تیم دونفره از گروهک تجزیه طلب پژاک در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت منهدم شد و اجساد آنان به همراه انواع سلاح، تجهیزات و ماهواره استارلینک کشف و در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس اعلام قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه یک تیم گروهک تجزیه طلب پژاک به صورت کامل متلاشی شد.

در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و با عنایت آن حضرت یک تیم از گروهک تروریستی پژاک که قصد ورود به مرز‌های شمالغرب کشور در روز گذشته برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی را داشت، با رصد اطلاعاتی هنگ مرزی استان آذربایجان غربی در کمین رزمندگان اسلام گرفتار و به صورت کامل متلاشی شد.

در این درگیری که در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت صورت گرفت، این تیم دو نفره بطور کامل منهدم شده و اجساد آنان به همراه انواع سلاح، تجهیزات و ماهواره استارلینک کشف و در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیه طلب و تروریست اعلام می‌دارد، هرگونه اقدام در جهت ناامن سازی مرز‌های شمالغرب با پاسخ قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.