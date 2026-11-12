به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، بازدید میدانی از تعدادی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالابرگ در کرج نشان می‌دهد شهروندان با استفاده از اعتبار تخصیصی، بخشی از مایحتاج خود را تأمین می‌کنند؛ هرچند وضعیت شارژ اعتبار برای همه خانوارها یکسان نیست.

برخی خریداران از افزایش اعتبار کالابرگ خبر می‌دهند، در حالی که عده‌ای با ثابت ماندن مبلغ یا شارژ نشدن اعتبار در ماه جاری مواجه شده‌اند.

در سوی دیگر، فروشندگان با اشاره به استقبال مشتریان، وضعیت ثبت و انجام تراکنش‌ها در سامانه کالابرگ را بدون مشکل ارزیابی می‌کنند، اما تأخیر در تسویه مطالبات را از مشکلات این طرح برای واحدهای صنفی می‌دانند.

بازرس اداره صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز در جریان این بازدید، بر استمرار نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های مشمول و روند عرضه کالا تأکید کرد.

تسریع در پرداخت مطالبات فروشندگان و تعیین تکلیف وضعیت اعتبار خانوارهای مشمول، از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در جریان این بازدید بود.