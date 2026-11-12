روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر یک شهید گمنام، شنبه ۲۳ آبان در کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر یک شهید گمنام، شنبه ۲۳ آبان در کیش برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۴ از میدان غدیر آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان، پیکر مطهر شهید را تا مسجد حضرت خاتم‌الانبیاء تشییع می‌کنند.

مراسم تدفین پیکر شهید گمنام پس از برگزاری آیین تشییع، با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان در محوطه مسجد حضرت خاتم‌الانبیاء برگزار خواهد شد.