همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، دانش‌آموزان، فرهنگیان و کارکنان دبیرستان مجلسی شمسی رستاق میزبان پیکر مطهر شهید گمنام بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم، دانش‌آموزان با شاخه‌های گل، ذکر صلوات و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرده و با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کردند.

حضور پیکر مطهر شهید گمنام در جمع دانش‌آموزان، فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار، فداکاری، مقاومت و ترویج روحیه شهادت‌طلبی در نسل جوان بود.

شهیدی که نام و نشانش برای ما ناشناخته است، اما راه پرافتخار و فداکاری‌اش تا همیشه در حافظه ملت ایران زنده خواهد ماند.