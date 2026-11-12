به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد، در آیین کلنگ‌زنی این طرح گفت: پل پنجم بشار به طول ۷۰ متر و با سازه بتنی احداث می‌شود.

پیمان‌جو افزود: تلاش می‌کنیم با همکاری پیمانکار و مشاور طرح، عملیات اجرایی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و مطابق برنامه زمان‌بندی به پایان برسانیم تا مردم هرچه سریع‌تر از این مسیر ارتباطی بهره‌مند شوند.

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی هم گفت: احداث پل چم‌خانی دسترسی ایمن ساکنان مناطق آن سوی رودخانه بشار را فراهم می‌کند.

بهرامی افزود: پیگیری اجرای این پل از مدت‌ها قبل آغاز شده و با رایزنی‌های انجام‌شده با معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری کشور، ۶۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای آن اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اصلاح طرح اولیه پل اظهار کرد: طراحی جدید با رعایت الزامات فنی و ایمنی انجام شده و عرض بیش از هفت متر آن امکان تردد هم‌زمان خودرو‌ها را فراهم می‌کند.

بهرامی افزود: انتظار می‌رود با اجرای برنامه زمان‌بندی، این پل تا پیش از افزایش جریان آب رودخانه در سال آینده به بهره‌برداری برسد تا مشکلات چندین‌ساله تردد ساکنان منطقه برطرف شود.

استاندارکهگیلویه و بویراحمد نیز گفت:این پل با هدف رفع مشکل تردد ساکنان روستا، واحد‌های تولیدی و مراکز اقتصادی و گردشگری آن سوی رودخانه احداث می‌شود؛ مسیری که در فصل بارندگی و با طغیان رودخانه، همواره مشکلاتی برای رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کرد.

رحمانی افزود: اعتبار این طرح پس از پیگیری‌های انجام‌شده و در چارچوب تفاهمات صورت‌گرفته تأمین شده است.