به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با تأکید بر جایگاه زن در قرآن و معارف اسلامی، نقش بانوان در تربیت نسل، تحکیم بنیان خانواده و تحولات اجتماعی را برجسته دانست و گفت: الگوی زن مسلمان، برخوردار از ایمان، علم، خرد، تقوا و ارزش‌های الهی است و حضرت فاطمه زهرا (س) بهترین الگو برای نقش‌آفرینی زنان در جامعه و تحقق تمدن اسلامی به شمار می‌روند.

آیت الله رضا رمضانی در اجتماع بانوان فاطمی در لاهیجان، با اشاره به معرفی زنان برجسته در قرآن و تاریخ اسلام افزود: زنانی همچون حضرت خدیجه (س) با جهاد مالی، حضرت فاطمه زهرا (س) با جایگاه بی‌بدیل خود و حضرت زینب (س) با مجاهدت در عرصه تبیین و روشنگری، نقش مؤثری در حمایت از دین و احیای ارزش‌های اسلامی ایفا کردند.

وی با تأکید بر نقش محوری زنان در تربیت انسان‌های بزرگ برای تحولات آینده جامعه اظهار کرد: زنان با برخورداری از ظرفیت‌های عاطفی و تربیتی می‌توانند کانون خانواده را به مدرسه و دانشگاهی برای پرورش نسل آینده تبدیل کنند؛ نقشی که در کنار مسئولیت مردان، زمینه‌ساز تربیت انسان‌های مؤثر و ارزشمند در جامعه است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه توان دفاعی و موشکی کشور حاصل پیشرفت علمی و مجاهدت نیرو‌های مسلح است، افزود: در کنار قدرت نظامی و فداکاری رزمندگان، آنچه دشمن را متحیر و نگران کرده، حضور گسترده و میلیونی مردم در صحنه است؛ حضوری که به یک پشتوانه مهم برای نظام و انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

آیت الله رضا رمضانی با اشاره به اینکه دشمن در محاسبات خود تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی به اهدافش دست یابد، تصریح کرد: پایداری و تاب‌آوری مردم در برابر تهدید‌ها و مشکلات، از جمله دشواری‌های اقتصادی و تورم، نقشه‌های دشمن را با شکست مواجه کرد.