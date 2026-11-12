به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در این مراسم معلمان آینده ایران اسلامی از ایستادگی در راه شهدا و پایبند بودنشان به مکتب رهبر شهید امت اسلامی گفتند و خاطر نشان کردند نسل جدید را با آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا بیشتر از پیش آشنا و نسلی را تربیت خواهند کرد که ادامه دهنده شهدایی مانند سردار شهید علیرضا تنگسیری باشند، شهدایی که از جان خود برای حفظ و اعتلای ایران اسلامی گذشتند تا ایران امروز مقتدر و قوی در برابر استکبار جهانی سرافراز و سربلند بایستد و پوزه کودک کشان غرب را به خاک بمالند

خسرو پیرهادی فرماندار ویژه ابادان نیز در این مراسم با اشاره به پای کار بودن نسل جوان گفت: جوانان امروز با هوشیاری خود نقشه‌های شوم دشمنان کشور که وحدت و یکپارچگی را نشانه گرفته‌اند نقش هایشان را نقش برآب کرده‌اند و دشمنان اسلام روز به روز مایوس‌تر از قبل می‌شوند