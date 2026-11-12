به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان استاندار همدان به همراه مدیرعامل شرکت شصتا و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از واحد دامداری با سرمایه گذاری بخش خصوصی با هدف احیای این واحد در روستای طاسران کبودراهنگ بازدید کردند.

مدیرعامل شصتا از موافقت در سرمایه‌گذاری در این واحد برای راه اندازی خبر داد



استاندار همدان در بازدید از واحد دامداری بخش خصوصی در روستای طاسران کبودراهنگ گفت: این واحد از واحد‌های بزرگ سرمایه گذاری شده در حوزه دام و فرآورده‌های دامی است که متاسفانه بدلایل مختلف علارغم سرمایه گذاری زیادی که شده راکد مانده است.

حمید ملانوری‌شمسی افزود: با پیگیری‌های انجام شده مشکلات بانکی این واحد رفع شده و الان این واحدآماده فعالیت است تا به کمک استان در تولید لبنیات و اشتغال بیاید.

استاندار همدان گفت: مدیرعامل شصتا از موافق خود برای سرمایه‌گذاری در این واحد اعلام کرده تا ابن واحد شروع به فعالیت کند.

فتح‌الله توسلی نماینده مردم شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ نیز گفت: این طرح ۱۸ ساله احداث شده و بخاطر مشکلاتی بلااستفاده مانده و برای راه اندازی و احیای این واحد و حل مشکلات ان جلسات و پیگیری‌های مستمری انجام شده با چندین شرکت و سرمایه‌گذار جلساتی برگزار کردیم و در نهایت شرکت شصتا امادگی خود را برای سرمایه‌گذاری و احیای ابن واحد اعلام کرد و توافقات اولیه حاصل شده تا بزودی این واحد فعالیت خود را شروع کند تا به تولید و امنیت غذایی کشور و استاندار کمک رسان باشد.