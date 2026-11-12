نشست تخصصی «دادآب» با حضور مسئولان قضایی و مدیران حوزه آب استان یزد، با هدف بررسی مسائل حقوقی آب، پیشگیری از تخلفات و ایجاد رویه واحد قضایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست تخصصی «دادآب» با هدف هم افزایی بین شرکت آب منطقه‌ای و دستگاه قضایی استان و همچنین طرح و بررسی مسائل حقوقی آب برگزار شد.

در این نشست جواد محجوبی مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد به وضعیت فعلی منابع آب استان و برنامه‌های آتی جهت تحقق یزد پایدار پرداخت.

در ادامه حجت السلام و المسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد به تشریح برخی مسائل حقوقی و قضایی حوزه آب اشاره کرد.

در ادامه مهدی حسن پور دادستان مرکز استان یزد بر ضرورت ایجاد رویه واحد قضایی در حوزه حقوق آب تاکید کرد.

در پایان محمد قاسم هاشمی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران بر ضرورت توسعه و تعامل میان دستگاه قضایی و بخش آب کشور، پیشگیری از تخلفات و تقویت ضمانت‌های های اجرایی قوانین تأکید کرد.