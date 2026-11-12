به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ حجت‌الله علی عسکریان گفت: آسمان استان تا اواسط هفته آینده، صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: سکون هوا و پایداری جو، سبب غبار صبحگاهی و افزایش پتانسیل آلاینده‌های جوی در مناطق مرکزی خواهد شد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود:برای اوایل هفته آینده افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بوئین میاندشت با دمای سه درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان خواهند بود.