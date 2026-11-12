پخش زنده
امروز: -
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان از احتمال افزایش غلظت آلایندههای جوی بر اثر سکون هوا طی پنج روز پیش رو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ حجتالله علی عسکریان گفت: آسمان استان تا اواسط هفته آینده، صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی وزش باد پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: سکون هوا و پایداری جو، سبب غبار صبحگاهی و افزایش پتانسیل آلایندههای جوی در مناطق مرکزی خواهد شد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود:برای اوایل هفته آینده افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
وی افزود: بوئین میاندشت با دمای سه درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان خواهند بود.