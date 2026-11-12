هفته سوم لیگ برتر بسکتبال بانوان با برتری تیم‌های پیشرو تهران، ستاد ملی گاز، قهوه باتسام مشهد و استقلال همراه بود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم لیگ برتر بسکتبال بانوان پنجشنبه ۲۱ آبان با برگزاری ۴ دیدار‌های پیگیری شد.

در چارچوب این هفته از مسابقات و در سالن زنده یاد محمود مشحون گروه بهمن برابر پیشرو متحمل شکست شد، چیا رائل ویتسیت با ۱۲ امتیاز، ۷ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ۱۷ نقش بسزایی در این پیروزی داشت.

در دیدار همزمان که در سالن شهید کشوری برگزار شد، ستاد ملی گاز تهران برابر آکادمی بسکتبال نیکا پیروز شد. عسل محسنی بهترین بازیکن این دیدار بود که ۲۱ امتیاز، ۶ ریباند، ۵ توپ ربایی و کارایی ۲۶ را در کارنامه اش ثبت کرد.

در این هفته از مسابقات دو تیم بدون باخت استقلال و نفت هم در سالن زنده یاد محمود مشحون برابر هم صف آرایی کردند. در این دیدار استقلال موفق به شکست حریفش شد.

الینا کاظم اوینی با ۸ امتیاز، ۵ ریباند، ۵ توپ ربایی و کارایی ۱۲ بهترین بازیکن بود.

همچنین در مشهد قهوه باتسام مشهد از امتیاز میزبانی برای غلبه بر کی دبلیو سی تهران استفاده کرد و اینگونه این تیم هم مانند دیگر میزبانان برنده از زمین خارج شد. ۱۷ امتیاز، ۷ ریباند، ۶ پاس گل و کارایی ۲۲ عنوان بهترین بازیکن این دیدار را به یگانه دشتکی بازیکن تیم میزبان اختصاص داد.

نتیجه ۴ دیدار برگزار شده در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال زنان به این شرح است:

پنجشنبه ۲۱ آبان

*پیشرو تهران ۸۰ - گروه بهمن تهران ۴۲

* ستاد ملی گاز تهران ۸۷ – آکادمی بسکتبال نیکا ۷۱

*استقلال تهران ۵۰ - پالایش نفت آبادان ۴۸

*قهوه باتسام مشهد ۷۹ - کی‌دی‌دبلیوسی تهران ۵۰