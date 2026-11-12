رئیس پارک علم و فناوری یزد: در این دوره از مسابقات نزدیک به ۹۰۰ نفر از دانش آموزان استان در همه مقاطع تحصیلی حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شخصی نیائی افزود: این مسابقه فرصتی برای رشد، مهارت آموزی و پرورش خلاقیت دانش آموزان فراهم خواهد کرد و بستری مناسب برای توسعه استعداد‌های دانش آموزان خواهد بود و رباتیک، بازی‌های فکری، مهارتی، برنامه نویسی و هوش مصنوعی و ایده پردازی شهری از محور‌های این مسابقات است.

وی یاداور شد: تقویت هوش، تمرکز، خلاقیت و مشارکت دانش آموزان دراین رویداد دنبال می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری یزد افزود: این دوره از مسابقات به مدت سه روز در تالار مرکزی یزد برگزار می‌شود و برگزاری کارگاه‌های آموزشی از دیگر برنامه‌های این دوره از مسابقات است.