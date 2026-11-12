به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، محمدی فلاح با اشاره به ارائه ۱۱ هزار و ۳۰۶ خدمت از سوی اورژانس اجتماعی در شش‌ماهه نخست امسال، گفت: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۹ هزار و ۸۶۶ خدمت بود که افزایش ۱۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی استان البرز با تأکید بر اهمیت آگاهی عمومی از خدمات اورژانس اجتماعی افزود: شهروندان می‌توانند برای گزارش و پیگیری فوری آسیب‌های اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرند یا از طریق سرشماره پیامکی ۲۰۰۰۰۱۲۳ موارد مورد نظر خود را اعلام کنند.

وی با بیان اینکه تماس‌های برقرارشده با اورژانس اجتماعی نیز افزایش داشته است، اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال ۸ هزار و ۶۶۸ تماس با این مرکز ثبت شد، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷ هزار و ۹۶۲ تماس بود که رشد ۸.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

محمدی فلاح ادامه داد: در بخش خدمات سیار اورژانس اجتماعی نیز شمار خدمات ارائه‌شده از یک‌هزار و ۲۹۱ مورد در مدت مشابه سال گذشته به یک‌هزار و ۶۰۰ مورد در نیمه نخست امسال رسید که بیانگر افزایش ۲۳.۹ درصدی است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز همچنین از رشد ۶۹.۳ درصدی خدمات مداخله در بحران خبر داد و گفت: شمار این خدمات در حوزه بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی از ۶۱۳ مورد در مدت مشابه سال گذشته به یک‌هزار و ۳۸ مورد در شش‌ماهه نخست امسال افزایش یافته است.

وی خشونت خانگی، اختلافات زناشویی و خانوادگی، کودک‌آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و معلول‌آزاری را از مهم‌ترین موضوعات تحت رسیدگی اورژانس اجتماعی برشمرد و بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره خدمات این مجموعه تأکید کرد.