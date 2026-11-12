مهرداد حمیدی در سمپوزیوم نوآوری برای تاب‌آوری اجتماعی از تدوین پیش‌نویس «سند گذار به دانشگاه تاب‌آور در ایران» خبر داد و گفت: هدف آن بوده است که این رویداد، علاوه بر گفت‌و‌گو‌های علمی، دستاوردی عملی برای آینده دانشگاه‌ها داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به تهیه پیش‌نویسی بیش از ۱۳۰ صفحه‌ای با همکاری گروهی در پارک فناوری زنجان، اظهار کرد: این سند می‌کوشد آموخته‌های حاصل از تجربه‌های دشوار را به مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی تبدیل کند که دانشگاه‌ها بتوانند با حفظ ساختار و مأموریت‌های اصلی خود، در افقی دوساله دنبال کنند.

حمیدی افزود: ملاحظات دانشگاه‌های زیرمجموعه هر دو وزارتخانه علوم و بهداشت در تدوین این متن در نظر گرفته شده است و سند، هم تقویت تاب‌آوری خود دانشگاه و هم افزایش توان آن برای ایجاد و ترویج تاب‌آوری در جامعه را دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه خلاصه سیاستی ۹ صفحه‌ای این پیش‌نویس نیز آماده شده است، گفت: ضرورت‌ها، شیوه‌های اقدام، اولویت‌ها و زمان‌بندی دوساله در این خلاصه آمده و متن برای دریافت نظر صاحب‌نظران در اختیار دبیرخانه سمپوزیوم قرار دارد.

به گفته حمیدی، نتایج تحلیل محتوای سخنرانی‌ها و گفت‌و‌گو‌های نشست نیز به سند افزوده خواهد شد تا نسخه نهایی، با بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمی مطرح‌شده، برای ارائه به مراجع مرتبط تکمیل شود.

تداوم شبکه علمی و انتقال دغدغه‌های جامعه به سیاست‌گذاران

رئیس قطب علمی-آموزشی نانوفناوری دارویی کشور همچنین خواستار حفظ ارتباط میان سخنرانان و پژوهشگران در قالب شبکه‌ای علمی و میان‌رشته‌ای شد و گفت: همکاری این مجموعه نباید به برگزاری رویداد محدود شود، بلکه می‌تواند در فاصله میان نشست‌ها نیز به تولید محتوای علمی و کاربردی برای جامعه بینجامد.

حمیدی با اشاره به پیگیری ایده نوآوری برای تاب‌آوری، بر ضرورت توجه تصمیم‌گیران به این مفهوم تأکید کرد و افزود: سیاست‌گذاری و اعمال قدرت باید به خیر اجتماعی و بهبود زندگی مردم منجر شود.

وی حضور بیشتر تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران در گفت‌و‌گو‌های علمی را ضروری دانست و تأکید کرد که این نشست‌ها باید فرصتی برای شنیدن نگرانی‌ها، نیاز‌ها و درد‌های روایت‌نشده جامعه فراهم کنند؛ بنابراین گزارش، در سمپوزیوم «نوآوری برای تاب‌آوری اجتماعی» که با همکاری مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دانشگاه علوم پزشکی زنجان و با مشارکت مجموعه پارک فناوری زنجان برگزار شد، جمعی از استادان، پژوهشگران و مسئولان علمی کشور، نقش دانشگاه در مواجهه با بحران‌ها، بازسازی امید اجتماعی و تداوم خدمت‌رسانی را بررسی کردند. سخنرانان با تأکید بر اینکه تاب‌آوری نباید به تحمل دائمی رنج یا انتقال مسئولیت نهاد‌های عمومی به مردم تقلیل یابد، اصلاح ساختارها، تقویت گفت‌و‌گو، حمایت از پژوهشگران و گسترش همکاری میان دولت، دانشگاه و جامعه مدنی را از الزامات عبور از شرایط دشوار دانستند.