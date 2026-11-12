به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر از دستگیری عاملان قتل یک زن ۴۲ ساله در کمتر از ۲ ساعت پس از وقوع جنایت خبر داد.

سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور در تشریح این قتل گفت: در پی وقوع قتل یک زن ۴۲ ساله در شهرستان قائم شهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و بررسی سرنخ‌های موجود، موفق شدند در کمتر از ۲ ساعت، عاملان این جنایت را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر این پرونده پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.