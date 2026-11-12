به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زهره اولیا با اشاره به ضرورت گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در شرایط ناترازی برق و سوخت کشور اظهار کرد: وزارت نیرو در نظر دارد تا سال ۱۴۰۶ ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور را به ۱۲ هزار مگاوات برساند؛ هدفی که دستیابی به آن نیازمند بهره‌گیری از شیوه‌های متنوع تأمین مالی و جلب مشارکت گسترده بخش عمومی و سرمایه‌گذاران است.

وی با بیان اینکه طی یک سال تا یک سال و نیم اخیر، رویکرد‌های جدیدی در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اتخاذ شده است، افزود: یکی از اولویت‌های ساتبا، ایجاد بستر‌های لازم برای حضور و سرمایه‌گذاری مردم در این حوزه، به‌ویژه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی است؛ چراکه این نیروگاه‌ها به دلیل سهولت اجرا و سرعت بالای احداث، ظرفیت مناسبی برای مشارکت عمومی دارند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا ادامه داد: در همین راستا، مجموعه‌ای از راهکار‌های تأمین مالی شامل ارائه تسهیلات ریالی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و راه‌اندازی بستر‌های اینترنتی برای خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در حال پیگیری است.

اولیا همچنین از توسعه همکاری با پلتفرم‌های اینترنتی و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری مالی خبر داد و گفت: این همکاری‌ها با هدف تسهیل فرآیند دسترسی متقاضیان به تسهیلات بانکی و فراهم کردن امکان مشارکت آسان‌تر در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دنبال می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش ابزار‌های مالی نوین در شتاب‌بخشی به توسعه انرژی‌های پاک خاطرنشان کرد: راه‌اندازی سازوکار‌هایی همچون صندوق‌های پروژه می‌تواند زمینه هدایت سرمایه‌های خرد و مردمی به سمت طرح‌های مولد را فراهم کند، محدودیت‌های موجود در تأمین منابع مالی را کاهش دهد و سرعت اجرای پروژه‌های نیروگاهی تجدیدپذیر را افزایش دهد.