همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین استقبال، وداع و تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور مسئولان استانی و دانشگاهی، استادان و دانشجویان در دانشگاه پیام نور واحد هشتگرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، در این آیین، دانشگاهیان با حضور در کنار پیکر مطهر این شهید والامقام، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه ایثار و مقاومت و ضرورت انتقال فرهنگ شهادت به نسل جوان تأکید کردند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان البرز، رئیس دانشگاه پیام نور واحد هشتگرد و نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان البرز، در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، نقش دانشگاه‌ها را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با آرمان‌های شهدا مهم و اثرگذار دانستند.

روایت خاطرات دوران دفاع مقدس از زبان پدر شهید و جانباز این دوران، شعرخوانی و مداحی در سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) و شهدای والامقام نیز از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

حضور پیکر این شهید گمنام در دانشگاه پیام نور هشتگرد، فرصتی برای تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان‌های شهدا و یادآوری رشادت مردانی بود که بی‌نام و نشان، برای دفاع از میهن و ارزش‌های آن از جان خود گذشتند.