به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،آزاده دولتشاهی اظهار کرد: اهدا اعضا آوش خوش‌رو نوجوان ۱۴ساله بروجردی زندگی‌بخش بیماران نیازمند شد.

وی افزود: این نوجوان در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه بر اثر مسمومیت بستری و در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه، مرگ مغزی وی توسط پزشکان تأیید شد.

مسئول اهدای عضو شبکه بهداشت و درمان بروجرد گفت: سرانجام آوش خوش‌رو نوجوان ۱۴ساله بروجردی در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه، با اهدای عضو، فرصت دوباره زندگی به بیماران نیازمند پیوند بخشید.