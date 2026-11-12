جان بخشی نوجوان بروجردی به چند بیمار نیازمند
مسئول اهدا عضو شبکه بهداشت و درمان بروجرد گفت: اهدا اعضا آوش خوشرو نوجوان ۱۴ساله بروجردی زندگیبخش بیماران نیازمند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،آزاده دولتشاهی اظهار کرد: اهدا اعضا آوش خوشرو نوجوان ۱۴ساله بروجردی زندگیبخش بیماران نیازمند شد.
وی افزود: این نوجوان در تاریخ ۱۷ آبانماه بر اثر مسمومیت بستری و در تاریخ ۱۸ آبانماه، مرگ مغزی وی توسط پزشکان تأیید شد.
مسئول اهدای عضو شبکه بهداشت و درمان بروجرد گفت: سرانجام آوش خوشرو نوجوان ۱۴ساله بروجردی در تاریخ ۲۱ آبانماه، با اهدای عضو، فرصت دوباره زندگی به بیماران نیازمند پیوند بخشید.
دولتشاهی افزود: ضمن گرامیداشت یاد این فرشته نجات، از تلاشها و مراقبتهای دلسوزانه و همکاری ارزشمند پرستاران محترم بخش ICU بیمارستان امام خمینی (ره) بروجرد صمیمانه قدردانی مینماییم.وی اظهار کرد: امسال سومین اهدای عضو در شهرستان بروجرد با اهدای اعضای آوش خوشرو نوجوان ۱۴ ساله بروجردی انجام شد.