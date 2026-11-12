آیین کلنگ‌زنی احداث کارخانه جدید بلبرینگ‌سازی تبریز که اسفند سال گذشته در پی حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی از بین رفته بود، در شهرک صنعتی بعثت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست با اشاره به جنایت دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در حمله هوایی به کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در جریان جنگ تحمیلی سوم گفت: بنده در بازدید اول از محل کارخانه بلبرینگ سازی تبریز عرض کردم که بلبرینگ سازی تبریز را بهتر از روز اول خواهیم ساخت. این سخن آن زمان شاید آرمانی بود اما در ادامه با تلاش‌هایی که انجام گرفت امروز شاهد کلنگ‌زنی کارخانه جدید بلبرینگ سازی تبریز هستیم.

وی ادامه داد: ما حتی با وجود حملات هوایی دشمن جلسات بازسازی بلبرینگ سازی تبریز را برگزار کردیم و با شناختی که از سرمایه‌گذار و عزم مدیران استان داریم می‌دانیم که با همت دولت و بخش خصوصی چرخ تولید در کارخانه جدید بلبرینگ سازی تبریز به حرکت در خواهد آمد و پشتوانه این وعده ما، پشتکار سرمایه‌گذاران، صنعتگران و همت مدیران استان است.

سرمست با بیان اینکه آذربایجان شرقی در جنگ تحمیلی سوم جزو بیشترین اهداف حملات دشمن بود گفت: با این حال ما بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش تولید را هم داریم و امروز که در شهرک صنعتی بعثت هستیم بنا داریم منطقه ویژه اقتصادی فناوری‌های نوین را در این شهرک ایجاد کنیم و استقرار بلبرینگ سازی تبریز در شهر صنعتی بعثت اقدامی به‌جا است.

وی تاکید کرد: در کنار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جبران خسارات جنگی، به عنوان نماینده دولت در استان، هر کمکی لازم باشد برای توسعه بلبرینگ سازی تبریز انجام خواهیم داد.

استاندار آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از کارخانه جدید بلبرینگ سازی تبریز، کارگران و تکنسین‌های بلبرینگ سازی در خود همین کارخانه به کار گرفته شود چرا که نیروی انسانی متخصص بزرگترین دارایی بلبرینگ سازی تبریز است.

وی افزود: از مجموعه‌های دیگر صنعتی تبریز هم انتظار داریم که تا پایان بازسازی کارخانه بلبرینگ سازی تبریز با به کارگیری کارگران آن این عزیزان و صنعت استان را پشتیبانی کنند.

سرمست گفت: ما نه تنها برند و کارخانه بلبرینگ سازی تبریز را حفظ خواهیم کرد، بلکه با بهترین کیفیت و تکنولوژی روز مجدداً محصولات آن را به بازار ارائه خواهیم کرد.