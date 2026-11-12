ثبت دمای منفی ۱۳.۸ درجه در توچال؛ سردترین ایستگاه کشور
بر اساس آخرین گزارش ایستگاههای هواشناسی کشور، در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ایستگاه توچال در استان تهران با ثبت دمای منفی ۱۳.۸ درجه سانتیگراد، سردترین ایستگاه کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پس از توچال، ایستگاه الوارس در استان اردبیل با منفی ۹.۷ درجه، شهرستانک در استان البرز با منفی ۹.۲ درجه، تخت سلیمان در آذربایجان غربی با منفی ۸.۸ درجه و فیروزکوه در استان تهران با منفی ۸ درجه سانتیگراد، به ترتیب در رتبههای دوم تا پنجم سردترین ایستگاههای کشور قرار گرفتند.