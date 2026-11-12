ثبت دمای منفی ۱۳.۸ درجه در توچال؛ سردترین ایستگاه کشور

بر اساس آخرین گزارش ایستگاه‌های هواشناسی کشور، در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ایستگاه توچال در استان تهران با ثبت دمای منفی ۱۳.۸ درجه سانتی‌گراد، سردترین ایستگاه کشور شد.