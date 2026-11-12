در سفر هیات دولت، مجموعاً ۶۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در سه حوزه راه، آب و محیط زیست و همچنین سایربخش‌های زیرساختی و تولیدی برای استان جذب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزگیلان، استاندار گیلان امروز درنشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به دستاورد‌های سفراخیر هیات دولت به گیلان گفت: دراین سفر، مجموعاً ۶۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در سه حوزه راه، آب و محیط زیست و همچنین سایربخش‌های زیرساختی و تولیدی برای استان جذب شد که ازاین میزان، ۴۱ هزار میلیارد تومان به توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ۲۰ هزارمیلیارد تومان هم در قالب تسهیلات بانکی برای حمایت از تولید واشتغال اختصاص یافته است.

هادی حق‌شناس با اشاره به جایگاه دوم گیلان درجذب اعتبارات سفردولت افزود: توسعه زیرساخت‌های آموزشی، انرژی، راه وگذرگاه‌های ارتباطی، زیرساخت‌های درمانی، ساماندهی رودخانه‌ها، تکمیل سد‌های راهبردی و بهبود ازجمله مواردی است که در این سفر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تشریح جزئیات اعتبارات اختصاص‌یافته به بخش‌های مختلف استان گفت: برای توسعه راه‌ها و گذرگاه‌های ارتباطی گیلان، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که تکمیل کنارگذر لنگرود، کنارگذر آستانه‌اشرفیه، کنارگذر تالش، بهسازی محور‌های ارتباطی و رفع نقاط حادثه‌خیز را شامل می‌شود.

استاندار با اشاره به ضرورت ساماندهی رودخانه‌های استان افزود: برای ساماندهی رودخانه‌ها ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است وهمچنین تکمیل سد‌های راهبردی پلرود، شفارود و دیورش با اعتباری بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.

هادی حق شناس با تأکید بر اهمیت حل معضل پسماند دراستان گفت: برای مدیریت پسماند گیلان ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که در بخش‌های توسعه زیرساخت‌ها، ساماندهی مراکز دفن، پردازش پسماند، مدیریت و تصفیه شیرابه‌ها و بهبود وضعیت پهنه‌های پسماند هزینه خواهد شد.

استاندار هدف ازاجرای این طرح‌ها را کاهش آلودگی منابع آب، خاک و محیط زیست عنوان کرد و گفت: ساماندهی اصولی پسماند از ضرورت‌های اساسی توسعه پایدار در گیلان است و اجرای این برنامه‌ها می‌تواند در بهبود شرایط زیست‌محیطی استان نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به توجه دولت به تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت در گیلان تصریح کرد: برای توسعه زیرساخت‌های درمانی استان نیز یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است که ازجمله دستاورد‌های سفر دولت به گیلان محسوب می‌شود.

هادی حق شناس افزود: مقاومت و ایستادگی دربرابرقدرت‌های بزرگ هزینه‌هایی به همراه دارد، اما توسعه‌یافتگی نیازمند اتحاد، همدلی است وهمراهی رسانه ها می تواند به این مهم کمک کند.