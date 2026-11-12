استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح های زیرساختی جاده‌ای، ریلی و فرودگاهی استان تاکید کرد.

بهرام سرمست در نشست مشترک با شورای هماهنگی مدیران وزارت راه و شهرسازی آذربایجان شرقی که با حضور معاون وزیر و مدیر عامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شد بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح های زیرساختی جاده‌ای، ریلی و فرودگاهی آذربایجان شرقی تاکید کرد و گفت: بسیاری از طرح های زیرساختی راه و راه‌آهن استان و شمال‌غرب کشور کاربرد ملی و بین‌المللی دارند و لذا در پیگیری امور می‌بایست به این مهم در همین حد و اندازه ملی و فرا ملی توجه شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی

وی در ادامه به طرح راه‌آهن خاوران ـ تبریز ـ چشمه ثریا اشاره کرد و گفت: این طرح در قالب محور ریلی سرخس به چشمه ثریا برای توسعه صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور حائز اهمیت ویژه است که تکمیل آن به افزایش چشمگیر شاخص‌های توسعه اقتصادی کشور از جمله در حوزه صنعت حمل‌ونقل کمک شایانی خواهد کرد.

سرمست تاکید کرد: پیگیری تسریع در روند اجرایی شدن طرح راه‌آهن خاوران به تبریز و تبریز به چشمه ثریا از اولویت‌های اصلی ما در آذربایجان شرقی است و امیدواریم بزودی شاهد آغاز عملیات اجرایی این طرح زیرساختی کشور باشیم.

وی از ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های راه‌آهن آذربایجان برای گسترش حمل‌ونقل مسافری و حومه‌ای تبریز سخن گفت و افزود: لازم است راه‌آهن آذربایجان برای استفاده از ظرفیت‌های ریلی تبریز و استان برنامه‌ریزی کند تا شاهد استفاده بیشتر مردم برای سفر‌های بین‌شهری در استان به خصوص در محور تبریز، صوفیان و جلفا باشیم.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: راه‌آهن تبریز به جلفا اولین و تنهاترین راه‌آهن برقی کشور است و لازم است برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت برنامه‌ریزی کنیم و اگر لازم است قطار‌های جدید و بیشتری وارد کنیم.

بهرام سرمست در بخش دیگری از سخنان خود به طولانی شدن یا توقف برخی طرح های مهم استان به علت بروکراسی اداری اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه رئیس‌جمهور با اعتقاد به ظرفیت‌های استان‌ها اختیارات خود را به استانداران تفویض کرده‌اند اما در بدنه دولت و برخی وزراتخانه‌ها در برابر تفویض اختیار به استان‌ها مقاومت وجود دارد که موجب ایجاد مانع در تسریع اجرای طرح ها می‌شود.

وی ادامه داد: من از اعضای محترم هیات دولت می‌خواهم با وسعت نظر بیشتری به این موضوع توجه کنند تا مشکلات استان و مردم در این شرایط حساس و ویژه کشور حل شود.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان از مدیر کل راه و شهرسازی استان و مدیران زیرمجموعه این دستگاه خواست برای تسریع در ساخت مساکن ملی، طرح بافت تاریخی تبریز و طرح اصلاح حاشیه‌نشینی تبریز به صورت ویژه برنامه‌ریزی و اقدام کرده و گزارش پیشرفت کار را ارائه کنند.

جبارعلی ذاکری معاون وزیر و مدیر عامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تسریع در تکمیل محور ریلی سرخس به چشمه ثریا گفت: این طرح یک طرح راهبردی برای صنعت ریلی کشور است که با تاکیدات شخص رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود.

وی افزود: ما در وزارت راه به صورت ویژه مراحل اجرایی شدن این طرح را پیگیری می‌کنیم و با تصویب اجرای این طرح در شورای عالی اقتصاد انشاالله بزودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود.

نماینده معین وزیر راه و شهرسازی در استان‌های شمال‌ غرب کشور تاکید کرد گزارش مشکلات موجود در روند اجرای طرح های استان را به وزیر راه و شهرسازی ارائه خواهد کرد تا دستورات لازم برای تسهیل روند امور صادر شود.