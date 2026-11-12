معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: اولین ملاک ارزیابی‌های این وزارتخانه ، رشته‌های کاربردی و اشتغال دانشجویان به عنوان مهم‌ترین رکن فعالیت همه دانشگاه‌های خصوصی و دولتی است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابوالفضل واحدی امروز در نشستی در یزد گفت : دانشگاه‌ها باید اشتغال را در اولویت داشته باشند و آموزش‌ها باید متناسب با نیاز‌های روز باشد تا بتواند نیاز‌های اشتعال را نیز برآورده کند.

وی افزود : در برنامه هفتم توسعه کشور نیز ماده ۹۳ و ۹۵ در این زمینه تکالیفی را عنوان کرده که باید ۴۰ درصد از موارد آموزشی مهارت محور باشد و ما نیز در وزارت علوم در این زمینه برنامه داشته و در دانشگاه‌های غیر دولتی بر اساس خروجی آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: باید بین موسسه‌ای که فعالیت موثر دارد و یا موسسه آموزشی که فقط به دنبال درآمد اقتصادی است ، تفاوت قائل شد و ما در حال پیگیری اعتبار بخشی به دانشگاه هستیم و از موسسات غیر دولتی شروع می‌شود.

واحدی افزود: این ارزیابی، مطالبه جامعه از ما است که چرا اینهمه موسسه مجوز داده شده و برخی بدون خروجی موثر دیده می‌شوند درحالیکه موسسات بسیار خوبی هم با دانش‌آموختگان خوب داریم و باید بین این موسسات تفاوت باشد و لذا در حال ارزیابی هستیم.

وی گفت : یزد یکی از استان‌هایی است که در آن سرانه دانشجو نسبت به جمعیت بالا است و در این زمینه یزد استان دوم کشور است، چون نسبت دانشجو به جمعیت ۶ درصد است و لذا از نظر کمیت ، آمار خوبی است ولی باید با نگاه ماموریت گرایی و هم افزایی برای ارتقای رشته‌های آموزشی حرکت شود.

معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری افزود : باید از دوباره کاری‌ها جلوگیری شود، چون در حال حاضر کشور سرمایه و فرصت آزمون و خطا را ندارد و باید افق بزرگ تری دیده شود تا مجموعه آموزش عالی در خدمت نیاز‌های واقعی جامعه سازماندهی مجدد شود.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور نیز در این نشست گفت: هم افزایی‌ها نیازمند نگاه جامع است و حداقل در استان یزد این رویکرد اجرایی شده و ما نیز هر کمکی بتوانیم انجام داده و اعلام آمادگی می‌کنیم تا همراهی بین دانشگاه‌ها و جهاد دانشگاهی بیش از پیش برقرار شود.

مهدی باصولی افزود : در کل کشور بیش از ۷۰۰ نفر اعضای هیات علمی در جهاد دانشگاهی داریم که در ۱۲ رشته با همکاری پژوهشگاه‌های جهاد فعالیت دارند.