به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سفر به اراک، زن تراز انقلاب تبیین شده از سوی رهبر شهید را الگویی برگرفته از حضرت زهرا (س) دانست و گفت: زن ایرانی تراز انقلاب با برخورداری از ایمان، عفت و سواد، آگاهی و حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است نه آن سنتی سنتی ستمدیده و نه زنی بی هویت غربگرا.

غلامعلی حداد عادل که در سوگواره فدائیان ولایت؛ از زهرا (س) تا زهرا در فرهنگسرای شهر اراک سخن می‌گفت، افزود: حضرت فاطمه (س) بانویی بود که در مسجد سخنرانی کردند و در دغدغه مردم را داشتند و از سویی همسر ولایت و مادر خانواده بودند و این بانوست که الگوی زن است و می‌تواند وظایف الهی خویش را انجام دهد.

پدر شهیده زهرا حدادعادل همسر رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه همسر شهید رهبر انقلاب نیز بانویی پرورش یافته در مکتب حضرت زهرا (س) بودند، گفت: این بانو سال‌ها در محضر رهبر شهید انقلاب درس آموختند رهبری که در دو مناسبت ولادت شهادت حضرت زهرا (س) مراسم برگزار می‌کردند و بر استفاده زا سیره عملی حضرت زهرا (س) تاکید داشتند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه حضور گسترده زنان در اجتماعات شبانه و میدان را ناشی از تعهد آنان و الگوگیری آنان از حضرت زهرا (س) و درس آموخته‌های امام شهید دانست و گفت: زنان ایرانی امروز در کنار همسران و فرزندان خود، از استقلال، هویت دینی، انقلاب و عزت کشور دفاع می‌کنند و این تحول را باید با وضعیت زنان در پنج دهه گذشته مقایسه کرد تا عمق تغییرات فرهنگی و اجتماعی پس از انقلاب آشکار شود.

حدادعادل با اشاره به جایگاه استان مرکزی گفت: استان مرکزی استان امامین انقلاب و مفاخر کشور در علم دانش دین سیاست و ادب است و در سده های اخیر بیشترین فرهیخته در این استان برخاستند و در دهه‌های اخیر با توسعه صنعتی و تولیدی بیشترین همراهی را با انقلاب ولایت و نظام را داشتند.

او به شهادت بانوان استان مرکزی در تهاجمات اخیر دشمن اشاره کرد و گفت: شهیده دکتر مهسا طاهری یکی از این شهیدان است که متخصص فیزیک کوانتوم و دانش‌آموخته دانشگاه تربیت مدرس بود و در صف انقلاب و دفاع قرار داست که به شهادت رسید.