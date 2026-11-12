معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین تجلیل از خیران مدرسه‌ساز اصفهان، بر ضرورت به‌کارگیری فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی در مناطق حاشیه‌ای، روستایی و عشایری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سید حمید پورمحمدی امروز در این مراسم با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکرد‌های توسعه آموزش کشور گفت: ساخت مدرسه، تأمین تجهیزات و فراهم کردن زیرساخت‌ها تنها بخش کالبدی نظام تعلیم و تربیت محسوب می‌شود، اما آنچه باید در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد، دانش‌آموز و کیفیت آموزش و تربیت است.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان مناطق حاشیه شهر، روستا‌ها و مناطق عشایری از امکانات آموزشی مشابه مدارس واقع در مراکز برخوردار شهری بهره‌مند نیستند، افزود: فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی باید امکان دسترسی دانش‌آموزان این مناطق را به آموزش‌های باکیفیت فراهم کنند تا فاصله آموزشی میان مناطق محروم و مدارس برخوردار مراکز شهری کاهش یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به قابلیت‌های هوش مصنوعی در توسعه دسترسی به آموزش‌های باکیفیت گفت: با استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان محتوای آموزشی و تجربیات بهترین مدارس کشور را در اختیار دانش‌آموزان مناطق محروم و دورافتاده قرار داد و محدودیت‌های جغرافیایی و کمبود امکانات را تا حد زیادی برطرف کرد.

پورمحمدی با تأکید بر اینکه تحول آموزشی نباید تنها به توسعه فضا‌های فیزیکی محدود شود، تصریح کرد: در این رویکرد، دانش‌آموز به عنوان محور اصلی نظام آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرد و ظرفیت‌ها، استعدادها، وضعیت تحصیلی و حتی مسائل و آسیب‌های اجتماعی و روانی او به طور دقیق شناسایی و مدیریت می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت بازتعریف نقش معلم در نظام آموزشی کشور تأکید کرد و افزود: در الگوی جدید تعلیم و تربیت، معلمان نیز باید به آخرین دانش‌ها و روش‌های آموزشی روز مجهز شوند تا فناوری بتواند هم در ارتقای توانمندی معلمان و هم در استعدادیابی دانش‌آموزان نقش مؤثری ایفا کند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت احیای الگوی دارالفنون در نظام آموزشی گفت: دارالفنون در دوره شکل‌گیری خود مأموریت داشت دانش و فناوری‌های جدید را در اختیار نسل جوان قرار دهد و امروز نیز کشور به الگویی نوین از دارالفنون نیاز دارد که بتواند آموزش معلمان و دانش‌آموزان را متناسب با تحولات علمی و فناوری روز متحول کند.

پورمحمدی ادامه داد: توسعه فضا‌های آموزشی بدون توجه به محتوای تعلیم و تربیت نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی نیاز‌های نسل آینده باشد و از این رو باید میان توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت آموزش پیوند برقرار شود و سرمایه‌گذاری در حوزه دانش و تربیت نیروی انسانی در اولویت قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به نقش تعیین‌کننده معلمان در شکل‌گیری آینده دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: یک رفتار، راهنمایی یا حمایت به‌موقع از سوی معلم می‌تواند مسیر زندگی یک دانش‌آموز را تغییر دهد و او را از مسیری که ممکن است به آسیب‌های اجتماعی منتهی شود، به سوی رشد و موفقیت هدایت کند.