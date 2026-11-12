رئیس مجمع خیرین کشور با اعلام اولویت‌های طرح «نذر تخصص» گفت: رسیدگی به مشکلات دهان و دندان، بینایی، شنوایی، سوءتغذیه و صرع دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، به‌ویژه مناطق جنوبی تهران، در دستور کار این مجمع قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حبیب‌الله بوربور، رئیس مجمع خیرین کشور، در نشست بررسی آسیب‌ها و راهکار‌های پیگیری مصوبات طرح «نذر تخصص» با تشریح اولویت‌های مداخله‌ای این طرح گفت: مجمع خیرین برای رفع مشکلات سلامت دانش‌آموزان، از ظرفیت دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی، خیرین و مؤسسات خیریه استفاده می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت دانش‌آموزان افزود: اتصال سامانه‌های «سیب» وزارت بهداشت و «سناد» آموزش و پرورش، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و تسریع در ارائه خدمات حمایتی را فراهم می‌کند.

بوربور ادامه داد: بر اساس مصوبات این نشست، قرار است جلسه‌ای مشترک با حضور مدیران آموزش و پرورش مناطق ۱۵ تا ۱۹ تهران، مسئولان دستگاه‌های مرتبط با طرح نذر تخصص و مدیران مجمع خیرین استان تهران برگزار شود تا سازوکار حمایت مدارس برخوردار از مدارس مناطق جنوبی شهر تهران تدوین شود.

همچنین در این نشست، ستاد بانوان مجمع خیرین کشور مأمور شد برنامه جامع و راهکار‌های پیشنهادی خود را برای جلب مشارکت مؤسسات خیریه در رفع مشکل سوءتغذیه دانش‌آموزان تهران ارائه کند.

ارائه راهکار‌هایی برای جذب نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های نیکوکارانه و داوطلبانه نیز از دیگر مصوبات این نشست بود که مقرر شد پیشنهاد‌های مربوط به آن ظرف دو هفته آینده ارائه شود.

در ادامه، الهه راستگو، مدیرعامل مجمع خیرین کشور، با اشاره به مشکلات اجتماعی و معیشتی برخی خانواده‌ها در مناطق جنوبی پایتخت گفت: فقدان پدر، مشکلات و رنج‌های خانوادگی و چالش‌های اقتصادی می‌تواند بر تمرکز، نشاط و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر بگذارد و رسیدگی به این مسائل نیازمند هماهنگی و مشارکت نهاد‌های مختلف است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری در ارائه خدمات حمایتی افزود: تدوین و استقرار نظام خیر و احسان به‌عنوان سندی منسجم، می‌تواند زمینه ساماندهی کمک‌ها و هماهنگی میان مجموعه‌های خیریه را فراهم کند. پیگیری تصویب و اجرای این سند از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد.

بر اساس این گزارش، در این نشست نتایج غربالگری سلامت دانش‌آموزان مناطق ۱۵ تا ۱۹ تهران از سوی نماینده حوزه سلامت وزارت آموزش و پرورش ارائه شد که بر اساس آن، مشکلات دهان و دندان بیشترین فراوانی را در میان عارضه‌های سلامت شناسایی‌شده داشته است.