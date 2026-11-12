پخش زنده
امروز: -
نایب رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در آیین تجلیل از خیران مدرسهساز استان اصفهان از تعهد ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی خیران کشور برای توسعه فضاهای آموزشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مجتبی ملااحمدی افزود: خیران مدرسهساز پارسال نیز با وجود چالشهای ناشی از جنگ، حوادث دیماه و مشکلات اقتصادی، حدود ۳۰ همت در این بخش مشارکت کردند..
رئیس مجمع خیران مدرسهساز استان اصفهان با اشاره به تداوم نهضت مدرسهسازی در کشور گفت: تنها در روز گذشته عملیات کلنگزنی یا افتتاح طرحهای آموزشی در ۱۱ استان کشور اجرا شد و در استان اصفهان نیز با پیگیری استاندار و همراهی دستگاههای اجرایی، طرحهای متعددی در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه به حادثه حمله به مدرسه میناب و شهادت ۱۶۸ دانشآموز اشاره کرد و گفت: پس از این واقعه، پویش ساخت مدرسه به نام شهدای دانشآموز میناب با استقبال گسترده خیران روبهرو شد و تاکنون بیش از ۱۵۰ مدرسه در استانهای مختلف برای پیوستن به این طرح اعلام آمادگی کردهاند. به گفته وی عملیات اجرایی ۱۲ باب مدرسه در شهر میناب نیز آغاز شده و همه وارد مرحله اجرا شدهاند و پیشرفت فیزیکی برخی از این طرحها به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
ملااحمدی از تغییر رویکرد جامعه خیران از مدرسهسازی صرف به «مدرسهیاری» خبر داد و گفت: در کنار تأمین فضای فیزیکی، موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت آموزش، توانمندسازی معلمان و دانشآموزان و تدوین محتوای آموزشی در دستور کار قرار گرفته است. این رویکرد در دو سال گذشته آغاز شده و طرحهای متعددی در استانهای سیستانوبلوچستان، خوزستان، ایلام و اصفهان اجرا شده است.
وی با اشاره به وضعیت طرحهای آموزشی استان اصفهان گفت: هماکنون حدود ۵۰۰ طرح نیمهتمام در استان وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها با اعتباراتی بین ۲۰ تا ۷۰ میلیارد ریال تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شده است.
رئیس مجمع خیران مدرسهساز استان اصفهان از کلنگزنی مرکز هوش مصنوعی و خلاقیت دانشآموزی در اصفهان در ۴۰ روز گذشته خبر داد و گفت: مطالعات و طراحی این مجموعه به همت یک گروه تخصصی ۳۰ نفره و با الگوبرداری از نمونههای بینالمللی اجرا شده است و این مرکز بهعنوان نخستین پایگاه یادگیری هوش مصنوعی دانشآموزی کشور فعالیت خواهد کرد.
ملااحمدی همچنین از طراحی نشان «دارالفنون» خبر داد و گفت: این نشان با هدف تقویت ارتباط بیننسلی خیران طراحی شده و در بیستوهشتمین جشنواره خیران مدرسهساز به خانوادههایی اهدا میشود که فرهنگ مدرسهسازی در سه نسل، شامل پدر، فرزندان و نوهها، در آنها تداوم داشته است.
در این مراسم چند تفاهمنامه ساخت مدارس جدید در استان به امضای خیران مدرسهساز، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل آموزش و پرورش و استاندار اصفهان رسید و در کنار تجلیل از خیران مدرسهساز، از پوستر رویدادهای ملی شهرداری شاهینشهر نیز رونمایی شد.