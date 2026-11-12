به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مجتبی ملااحمدی افزود: خیران مدرسه‌ساز پارسال نیز با وجود چالش‌های ناشی از جنگ، حوادث دی‌ماه و مشکلات اقتصادی، حدود ۳۰ همت در این بخش مشارکت کردند..

رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز استان اصفهان با اشاره به تداوم نهضت مدرسه‌سازی در کشور گفت: تنها در روز گذشته عملیات کلنگ‌زنی یا افتتاح طرح‌های آموزشی در ۱۱ استان کشور اجرا شد و در استان اصفهان نیز با پیگیری استاندار و همراهی دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های متعددی در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه به حادثه حمله به مدرسه میناب و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز اشاره کرد و گفت: پس از این واقعه، پویش ساخت مدرسه به نام شهدای دانش‌آموز میناب با استقبال گسترده خیران روبه‌رو شد و تاکنون بیش از ۱۵۰ مدرسه در استان‌های مختلف برای پیوستن به این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند. به گفته وی عملیات اجرایی ۱۲ باب مدرسه در شهر میناب نیز آغاز شده و همه وارد مرحله اجرا شده‌اند و پیشرفت فیزیکی برخی از این طرح‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است.

ملااحمدی از تغییر رویکرد جامعه خیران از مدرسه‌سازی صرف به «مدرسه‌یاری» خبر داد و گفت: در کنار تأمین فضای فیزیکی، موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت آموزش، توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان و تدوین محتوای آموزشی در دستور کار قرار گرفته است. این رویکرد در دو سال گذشته آغاز شده و طرح‌های متعددی در استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خوزستان، ایلام و اصفهان اجرا شده است.

وی با اشاره به وضعیت طرح‌های آموزشی استان اصفهان گفت: هم‌اکنون حدود ۵۰۰ طرح نیمه‌تمام در استان وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها با اعتباراتی بین ۲۰ تا ۷۰ میلیارد ریال تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شده است.

رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز استان اصفهان از کلنگ‌زنی مرکز هوش مصنوعی و خلاقیت دانش‌آموزی در اصفهان در ۴۰ روز گذشته خبر داد و گفت: مطالعات و طراحی این مجموعه به همت یک گروه تخصصی ۳۰ نفره و با الگوبرداری از نمونه‌های بین‌المللی اجرا شده است و این مرکز به‌عنوان نخستین پایگاه یادگیری هوش مصنوعی دانش‌آموزی کشور فعالیت خواهد کرد.

ملااحمدی همچنین از طراحی نشان «دارالفنون» خبر داد و گفت: این نشان با هدف تقویت ارتباط بین‌نسلی خیران طراحی شده و در بیست‌وهشتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز به خانواده‌هایی اهدا می‌شود که فرهنگ مدرسه‌سازی در سه نسل، شامل پدر، فرزندان و نوه‌ها، در آنها تداوم داشته است.

در این مراسم چند تفاهم‌نامه ساخت مدارس جدید در استان به امضای خیران مدرسه‌ساز، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل آموزش و پرورش و استاندار اصفهان رسید و در کنار تجلیل از خیران مدرسه‌ساز، از پوستر رویداد‌های ملی شهرداری شاهین‌شهر نیز رونمایی شد.